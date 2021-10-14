Минус гора Острая. В планы развития СТК «Горный воздух» внесены коррективы

«Экологическая вахта Сахалина» сообщила о том, что власти Южно-Сахалинска приняли решение отказаться от освоения горы Острой в рамках развития спортив­но-туристического комплекса «Горный воздух».

Экологи, объединив усилия с учеными, несколько лет боролись за сохранение горы Острой в первозданном виде. Привлеченный эксперт кандидат биологических наук Виктор Шейко провел обследование склонов Острой, обнаружил и зафиксировал документально места массового произрастания красно­книжного долгонога крылатосемянного и других редких видов растений. Владивостокский ботанический сад-институт ДВО РАН подтвердил эти данные. Впоследствии в ходе судебных разбирательств суд также признал эти данные достоверными.

Правда, сообщила Наталья Лисицына из «Эковахты», суд не поддержал иск о запрещении деятельности по строительству трасс и подъемников через уникальные природные места. На том основании, что деятельность на Острой фактически еще не началась и проектная документация на строительство отсутствовала.

«Мы писали многочисленные обращения в защиту горы Острой, собрали более 60 тысяч подписей на Change.org, публиковали посты и релизы в соцсетях и СМИ, участвовали в пикетах, судились. И вот, это привело к победному результату», – сообщает «Эковахта» в своем инстаграм-аккаунте.

Виктор Шейко дополнил «Советскому Сахалину», что действительно гора Острая исключена из мастер-плана развития «Горного воздуха», разработанного Институтом Генплана Москвы. Исключены также такие пункты, как пик Чехова, северо-восточный склон горы Большевик, гора Российская. Вместе с тем активно обсуждается возможность возвращения планировавшейся Горной деревни в Долину туристов.

Правда, пока в виде палаточного лагеря…

– Думаю, экологам успокаиваться рановато, прежние планы корректируются, и могут возникнуть новые поводы для беспокойства, – считает Виктор Шейко.

Семен РЕЧКИН.