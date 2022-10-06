Минвостокразвития России поддержит льготными кредитами 17 инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Арктике

Поддержка Правительства РФ позволит создать в регионах ДФО и Арктической зоны новую транспортную, энергетическую и логистическую инфраструктуру, объекты туризма, медицины, культуры.

«До конца года на субсидирование процентных ставок по кредитам, выданным ранее на реализацию этих проектов, будет направлено около 400 млн рублей. В частности, механизм льготного кредитования будет задействован для завершения строительства поликлиники и культурного центра в Якутии, аэропортового комплекса в Новом Уренгое, логистического комплекса в Хабаровском крае, туристической базы на Камчатке», — сообщил Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Общий объем инвестиций в 10 дальневосточных проектов, поддержанных решением ведомственной комиссии от 4 октября 2022 г. в рамках программы субсидирования процентных ставок по кредитам, превышает 111 млрд рублей. Инвестиции в 7 арктических строек составляют 25,4 млрд рублей. Инвесторами создается более 2,4 тысяч новых рабочих мест.

Механизм субсидирования предполагает компенсацию банкам, финансирующим создание промышленных и инфраструктурных объектов в регионе, части процентной ставки за счет средств из федерального бюджета, выделенных Правительством РФ.

Минвостокразвития России продолжает приём заявок на участие в программе. Льготные кредиты выдаются на инвестиционные цели, в том числе создание инфраструктуры и производственных мощностей в различных отраслях.