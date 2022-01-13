Минздраву прибавить в оперативности. 21 минуту дозванивался губернатор на линию 1-300, чтобы проверить оперативность ее работы

В итоге Валерий Лимаренко признал недостаточными усилия регионального минздрава по организации записи на прием к врачам в поликлиниках.

По поручению главы региона в ближайшее время пропускная способность линии 1-300 увеличится втрое. К работе в колл-центре пригласят несколько десятков человек, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Так в регионе в рамках проекта «Забота. Защита. Уважение» идет поиск новых подходов к организации работы специалистов в поликлиниках.

– Проблемы дозвониться на линию 1-300 быть не должно, – отметил Валерий Лимаренко. – Привлечение дополнительных ресурсов позволит без труда записаться на прием к специалистам всем нуждающимся. Кроме того, мы обеспечим занятость людей с ограниченными возможностями здоровья. Они будут работать на дому, повышая эффективность работы поликлиник.

Пилотный проект по централизации управления кадровой медслужбы запущен в конце прошлого года. Его цель – повысить доступность медицинской помощи и сократить время ожидания приемов в поликлиниках. И тогда каждый пациент получит возможность попасть к врачу-терапевту и педиатру в течение 2 дней, к врачам узкой специализации – в течение 7 дней.

Для этого в Южно-Са­ха­линске создана единая диспетчерская служба, записывающая горожан на прием во все поликлиники. Взять талон можно, позвонив на линию 1-300. Вместо регистратуры в поликлиниках остался специалист с терминалом для записи.

Если в одной поликлинике нет свободных талонов, попасть на прием к врачу можно в другой. При отсутствии талонов фамилию пациента внесут в лист ожидания.

– Как показывает анализ, новшество позволило значительно увеличить число талонов к специалистам, – рассказал министр здравоохранения региона Владимир Кузнецов. – Если в ноябре выдавали около 3600 талонов в неделю, то сейчас более 5600.

По листу ожидания на прием в декабре и январе записано 2800 человек. Теперь система оплаты труда медицинских специалистов зависит от объема выполненных работ, что повышает эффективность обслуживания поликлиник. У всех врачей появится возможность добровольно трудиться полторы или две ставки. В дальнейшем опыт Южно-Сахалинска будет применен во всех медицинских учреждениях региона.

Ирина Новикова.