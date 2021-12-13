Мир без границ. Онлайн-встреча школьников Асахикавы и Южно-Сахалинска

Ученики южно-саха­линс­кой гимназии № 1 имени А. С. Пушкина встретились с детьми школы Тисин города Асахикава (Хоккайдо, Япония). Общение почти 80 детей под руководством их наставников состоялось благодаря онлайн-технологиям.

На японском языке дети рассказывали друг другу об особенностях образовательной системы, о национальной кухне и достопримечательностях своих городов. Демонстрировали фотографии всего того, чем бы они хотели поделиться со сверстниками.

Самой оживленной стала та часть встречи, когда сахалинские школьники смогли задать вопросы на японском языке. Ребята с Хоккайдо отмечали хорошее произношение россиян и наперебой стремились дать ответы. Так, Назар Гаврилов спросил, могут ли иностранцы принимать участие в японских фестивалях, а Виктория Романова поинтересовалась: какие школьные предметы особенно нравятся японским детям?

Учитель иностранных языков Иван Гущин из гимназии № 1 отметил, что такие встречи, расширяющие границы, очень познавательны и мотивируют русских ребят усерднее заниматься.

Сюжет об этом событии уже показала по каналу NHK Японская вещательная корпорация. В интервью журналисту одна из учениц школы из Асахикавы удивлялась тому, что в России пьют чай с вареньем, и надеялась на новые онлайн-встречи с сахалинскими сверстниками.

Елена АЛЕКСАНДРОВА.