Мировые  звезды  спортивной борьбы и легкой атлетики продемонстрировали свое мастерство на Сахалине

Открытая тренировка и борцовское регби

Чемпион Европы россиянин Ибрагим Ибрагимов, призёр мировых первенств и чемпион США Джозеф Маккенна, бронзовый призер Олимпиады-2024 Магомедхан Магомедов (Азербайджан) и чемпион мира Ризабек Айтмухан из Казахстана провели открытую тренировку в зале спортшколы олимпийского резерва по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска.

Мероприятие прошло в преддверии Всероссийских соревнований среди юношей и девушек на призы компании «Горняк-1», которые состоятся в Центре единоборств 14 декабря, сообщила пресс-служба сахалинского минспорта.

— В программу вечерней тренировки вошли борцовское регби, а также показательные поединки звезд профессиональной борцовской лиги, — отметил президент региональной федерации спортивной борьбы Шамиль Абдурахманов. — На сегодняшний день спортивной борьбой в Сахалинской области занимается около 1800 спортсменов, уже проводятся всероссийские детские соревнования.

Джозеф Маккенна рассказал, что борьба для него — это поединок один на один, который сочетает в себе технику и выдержку.

— Я занимаюсь этим видом спорта с семи лет, как и некоторые дети в этом зале. С тех пор и началась моя мечта. Теперь моя цель — завоевывать мировые и олимпийские титулы. Я безумно люблю свое дело! На состязаниях постараюсь показать высокий темп борьбы и качественную американскую борьбу. Я дважды был в Красноярске, участвовал в международном турнире «Иван Ярыгин», надеюсь вернуться туда снова в следующем году, — поделился он.

Олимпийская чемпионка провела мастер-класс для легкоатлетов

Олимпийская чемпионка 2012 года в Лондоне, чемпионка мира и Европы, 8-кратная чемпионка России, заслуженный мастер спорта страны Анна Чичерова провела мастер-класс по прыжкам в высоту для юных островных легкоатлетов.

Более 50 ребят встретились с именитой спортсменкой в новом легкоатлетическом манеже.

⁃ В первую очередь хотелось поздравить вас с открытием манежа! Это действительно отличная возможность учиться и достигать больших высот! Искренне желаю, чтобы он стал вам легкоатлетическим домом, чтобы здесь рождались новые рекорды, а также был «высокий полет» тренерской мысли! — напутствовала Анна.

Наставница поделилась с сахалинскими атлетами историей своего становления, ответив на главный вопрос: «Почему высота?». Ключевым фактором при выборе дисциплины стали родители. Они были спортсменами: мама — баскетболисткой, а отец — прыгуном в высоту.

Заслуженный мастер спорта провела встречу в интерактивном формате, выстраивая открытый диалог с аудиторией. Она продемонстрировала короткий документальный фильм о своих главных достижениях, а также анимационную картину «На моей высоте».

⁃ «На моей высоте» была создана с командой единомышленников. Это вдохновляющая ода — история маленькой девочки, которая воплощала свою мечту в жизнь. Я действительно благодарна этой дисциплине, благодаря которой у меня есть все — семья, личность, мои победы. Но и поражения тоже есть, — поделилась сокровенным Анна.