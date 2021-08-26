«Мисс «Осень» в конце лета. Портретная галерея Федора Мыгуна

В областном краеведческом музее открыта выставка, знакомящая с уникальным миром духовной культуры коренных народов Севера.
Таежные охотники, рыболовы, оленеводы испокон веков занимались народным промыслом. Современные нивхи, нанайцы, уйльта, эвенки, получив другие знания, навыки, опыт, трепетно сохраняют традиционное искусство. Мастера продолжают работать с природными материалами – деревом, берестой, кожей, рыбьей кожей, натуральной тканью. Они, как и прародители, вырезают из них узоры, украшают одежду вышивкой и аппликацией. Создается многообразие художественных образов.
Каждый мастер вносит свою лепту в развитие изобразительного искусства, обогащая его оригинальными формами, техническими приемами, колоритом.
Появились у этносов талантливые художники.
На выставке представлены бытовые вещи и предметы декоративно-прикладного искусства нивхских, эвенкийских. уйльтинских и нанайских мастеров, а также экспонаты айнской коллекции музея. Вещи созданы в разных жанрах и техниках.
Среди них работы из рыбьей кожи Вероники и Валерии Осиповых, деревянные изделия Михаила Курова, декоративные поделки Альбины Мыгун.
Значимое место в экспозиции занимают рисунки Федора Мыгуна 1990 – 2000-х годов. Это в основном портреты («Витюшка», «Портрет Андрея Пака», «Мисс «Осень», «Виск-Во», «Соболь», «Портрет Оли» и другие), а также пейзажные зарисовки.
Экспозиция составлена из предметов, хранящихся в фондах областного краеведческого музея, областного центра народного творчества и личных коллекциях мастеров.
Людмила БЕРКОВИЧ.