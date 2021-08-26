«Мисс «Осень» в конце лета. Портретная галерея Федора Мыгуна

В областном крае­ведческом музее открыта выс­тавка, знакомящая с уникальным миром духовной культуры ко­ренных народов Севера.

Таежные охотники, рыболовы, оленеводы испокон веков занимались народным промыслом. Современные нивхи, нанайцы, уйльта, эвенки, получив другие знания, навыки, опыт, трепетно сохраняют традиционное искусство. Мастера продолжают работать с природными материалами – деревом, берестой, кожей, рыбьей кожей, натуральной тканью. Они, как и прародители, вырезают из них узоры, украшают одежду вышивкой и аппликацией. Создается многообразие художественных образов.

Каждый мастер вносит свою лепту в развитие изобразительного искусства, обогащая его оригинальными формами, техническими приемами, колоритом.

Появились у этносов талантливые художники.

На выставке представлены бытовые вещи и предметы де­ко­ра­тивно-прикладного искусства нивхских, эвенкийских. уйльтинских и нанайских мастеров, а также экспонаты айнской коллекции музея. Вещи созданы в разных жанрах и техниках.

Среди них работы из рыбьей кожи Вероники и Валерии Осиповых, деревянные изделия Михаила Курова, декоративные поделки Альбины Мыгун.

Значимое место в экспозиции занимают рисунки Федора Мыгуна 1990 – 2000-х годов. Это в основном порт­ре­ты («Витюшка», «Порт­рет Андрея Пака», «Мисс «Осень», «Виск-Во», «Соболь», «Портрет Оли» и другие), а также пейзажные зарисовки.

Экспозиция составлена из предметов, хранящихся в фондах областного краеведческого музея, областного центра народного творчества и личных коллекциях мастеров.

Людмила БЕРКОВИЧ.