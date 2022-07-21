«Мне очень дорог край родной»

Это первый случай, когда материал в «Воспетых островах» выходит без фотографии очередного участника проекта и рассказа о наиболее ярких событиях его биографии.

В социальных сетях (как пользователь) наш земляк Виктор Агий не представлен. Известно лишь, что его малая родина – Невельск, из которого Виктор уехал в Новосибирск. Любимому острову на память он подарил свою песню «На Сахалин» в авторском исполнении.

За минувшее десятилетие интерес к музыкальному подарку невельчанина не угас – тысячи земляков со всех концов России рассылают друг другу видео с его композицией. Автор клипа – заведующая библиотекой села Ключи южносахалинка Галина Аристархова.

– Для меня это самая любимая песня о малой родине, – говорит она. – Ее мелодия рингтоном звучит на моем мобильном телефоне. Когда в 2013-м впервые услышала аудиозапись «На Сахалин», захотелось смонтировать видеоролик. Тогда у Виктора Агия была страничка ВКонтакте. Я спросила у него разрешения и получила добро.

Правда, тогда это был мой первый опыт создания видеоряда из самых ярких фотографий, представляющих районы области. При монтаже не все они вошли в клип. Но я рада, что помогла сахалинцам узнать об этой замечательной песне. Мне ее тоже не единожды присылали друзья. В июне 2018 года из Новосибирска отклик с благодарностью пришел от супруги Виктора – Марины Агий.

В социальных сетях композиция талантливого автора-исполнителя собрала много добрых откликов, вызвала ностальгические воспоминания у бывших островитян.

Многие из них, в силу разных причин переехавшие на материк, искренне признавались в любви к родному острову в своих комментариях.

Ольга Островская: «Очень хорошая песня. Она тронула мое сердце. Спасибо! Наше детство с сестрой прошло в п. Тихменево Поронайского района. Жаль, нет возможности при­ехать».

«Очень хорошая песня. Она тронула мое сердце. Спасибо! Наше детство с сестрой прошло в п. Тихменево Поронайского района. Жаль, нет возможности при­ехать». Елена Беляева: «Всегда эту песню слушаю… и плачу. Скучаю по родному Корсакову».

«Всегда эту песню слушаю… и плачу. Скучаю по родному Корсакову». Роман Рзаев: «Виктор, ваша песня – это слезы радости. Как хорошо, что есть люди, которые ценят мой Сахалин».

«Виктор, ваша песня – это слезы радости. Как хорошо, что есть люди, которые ценят мой Сахалин». Алексей Канищев: «30 лет, как уехал, а сердце все равно тянет на Южные Курилы, на Сахалин».

«30 лет, как уехал, а сердце все равно тянет на Южные Курилы, на Сахалин». Антон Иванов: «12 лет не был на острове. Просто слезы текут, когда слушаю песню».

«12 лет не был на острове. Просто слезы текут, когда слушаю песню». Любовь Жеребцова: «Моя малая родина, ты в моем сердце навсегда. Я люблю тебя, мой Сахалин!».

Наверное, главная ценность любой творческой работы – яркий эмоциональный отклик, который она вызывает. Об этом еще Пушкин писал. Помните? «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Вот и Виктор Агий, отнюдь не примеряясь к великому классику, а скромно оставаясь в тени, своим музыкальным подарком пробуждает у слушателей самые добрые чувства и воспоминания. И все они о самом дорогом – любви к Родине.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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