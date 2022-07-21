«Мне очень дорог край родной»

Это первый случай, когда материал в «Воспетых островах» выходит без фотографии очередного участника проекта и рассказа о наиболее ярких событиях его биографии.
В социальных сетях (как пользователь) наш земляк Виктор Агий не представлен. Известно лишь, что его малая родина – Невельск, из которого Виктор уехал в Новосибирск. Любимому острову на память он подарил свою песню «На Сахалин» в авторском исполнении.
За минувшее десятилетие интерес к музыкальному подарку невельчанина не угас – тысячи земляков со всех концов России рассылают друг другу видео с его композицией. Автор клипа – заведующая библиотекой села Ключи южносахалинка Галина Аристархова.
– Для меня это самая любимая песня о малой родине, – говорит она. – Ее мелодия рингтоном звучит на моем мобильном телефоне. Когда в 2013-м впервые услышала аудиозапись «На Сахалин», захотелось смонтировать видеоролик. Тогда у Виктора Агия была страничка ВКонтакте. Я спросила у него разрешения и получила добро.
Правда, тогда это был мой первый опыт создания видеоряда из самых ярких фотографий, представляющих районы области. При монтаже не все они вошли в клип. Но я рада, что помогла сахалинцам узнать об этой замечательной песне. Мне ее тоже не единожды присылали друзья. В июне 2018 года из Новосибирска отклик с благодарностью пришел от супруги Виктора – Марины Агий.
В социальных сетях композиция талантливого автора-исполнителя собрала много добрых откликов, вызвала ностальгические воспоминания у бывших островитян.
Многие из них, в силу разных причин переехавшие на материк, искренне признавались в любви к родному острову в своих комментариях.
- Ольга Островская: «Очень хорошая песня. Она тронула мое сердце. Спасибо! Наше детство с сестрой прошло в п. Тихменево Поронайского района. Жаль, нет возможности приехать».
- Елена Беляева: «Всегда эту песню слушаю… и плачу. Скучаю по родному Корсакову».
- Роман Рзаев: «Виктор, ваша песня – это слезы радости. Как хорошо, что есть люди, которые ценят мой Сахалин».
- Алексей Канищев: «30 лет, как уехал, а сердце все равно тянет на Южные Курилы, на Сахалин».
- Антон Иванов: «12 лет не был на острове. Просто слезы текут, когда слушаю песню».
- Любовь Жеребцова: «Моя малая родина, ты в моем сердце навсегда. Я люблю тебя, мой Сахалин!».
Наверное, главная ценность любой творческой работы – яркий эмоциональный отклик, который она вызывает. Об этом еще Пушкин писал. Помните? «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал». Вот и Виктор Агий, отнюдь не примеряясь к великому классику, а скромно оставаясь в тени, своим музыкальным подарком пробуждает у слушателей самые добрые чувства и воспоминания. И все они о самом дорогом – любви к Родине.
Людмила Степанец.
В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»