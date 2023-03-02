Много, качественно и комфортно. Сахалинская область успешно реализует проекты по строительству жилья

Какая ипотечная программа пользуется популярностью у сахалинцев, насколько защищенными чувствуют себя участники долевого строительства и за счет чего можно снизить стоимость возводимого жилья? Об этом корреспондент «Советского Сахалина» беседует с министром строительства Сахалинской области Алексеем КОЛЕВАТЫХ.

Начинать, так с ипотеки

— Алексей Владиславович, какие ипотечные программы по приобретению жилья действуют в регионе?

— В настоящее время на территории Сахалинской области реализуются федеральные программы льготного кредитования. Это «Ипотека с государственной поддержкой», «Сельская ипотека», «Семейная ипотека» и другие. Особенно популярна у сахалинцев «Дальневосточная ипотека», рассчитанная на желающих построить частный дом своими силами. Условия предоставления кредита здесь гораздо выгодней, чем у большинства программ, а процентная ставка ниже. На конец января 2023 года по «Дальневосточной ипотеке» оформлено более 3,5 тыс. кредитов на сумму 17,8 миллиарда рублей.

— Доступность ипотеки заставляет граждан даже с невысоким заработком брать кредит и вкладывать его в строительство недвижимости, а это определенный риск…

— Действительно, лет десять назад участники долевого строительства серьезно рисковали своими деньгами. Недобросовестный застройщик мог заморозить объект на неопределенный срок, а мог объявить себя банкротом со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Ситуация кардинально изменилась с принятием федерального закона о переходе на проектное финансирование. Именно он защищает граждан от всевозможных рисков, связанных с невозможностью вернуть вложенные в строительство деньги. Проектное финансирование предполагает жесткий контроль над средствами застройщика со стороны банка. Снять деньги со счета девелопер сможет лишь тогда, когда дом будет полностью готов, а участники долевого строительства подпишут акты приема-передачи своих квартир.

В настоящее время на территории Сахалинской области возводится 29 жилых объектов с использованием эскроу-счетов (на них хранятся деньги застройщиков, пока дом возводится). Этим занимаются 10 застройщиков. Застройка ведется в полном соответствии с законом о долевом строительстве. Остается добавить, что на Сахалине обманутых дольщиков нет, и, думаю, система эскроу-счетов — весьма надежная защита от подобных ситуаций.

— Вопрос, который невозможно не задать в связи с недавними трагическими событиями в Турции и Сирии. Насколько безопасно могут чувствовать себя жители домов, построенных на Сахалине?

— Все новые здания и сооружения запроектированы на прогнозируемый уровень землетрясения для выбранного района строительства. В зависимости от района проектная интенсивность может составлять 7, 8, 9, а иногда 10 баллов по шкале МСК-64. Для социально значимых объектов, объектов критической инфраструктуры, уникальных и технически сложных объектов предусмотрены дополнительные требования по сейсмостойкости. При проектировании зданий и сооружений учитываются особенности района строительства, сложность и назначение объекта. Добавлю, что требованиям по сейсмостойкому строительству обязаны следовать все участники строительства и на всех этапах жизненного цикла объекта.

Дешево, но не сердито

— Сейчас много говорят об импортозамещении. Насколько выгодно для отрасли наладить на Сахалине производство собственных строительных материалов?

— Для региона с его длинной логистикой это было бы очень кстати. Такие стройматериалы могли бы заметно удешевить строительство жилья. Другое дело, насколько выгодно их производить на месте? Каменную продукцию, например тот же кирпич, гораздо выгодней завезти с материка, чем построить завод по его производству. Это относится и к некоторым другим материалам, применяемым в современном строительстве. В то же время стараниями частных инвесторов у нас реализовано несколько проектов, которые дают возможность существенно снизить себестоимость строительства.

— Например?

— В 2020 году ПТК «Алмаз» начала выпуск полипропиленовых труб для горячего и холодного водоснабжения. Производительность линии составила 350 тыс. погонных метров. Этого достаточно, чтобы покрыть 20 процентов потребности региональной строительной отрасли в этой продукции. Кроме этого предприятие освоило выпуск фитингов, рулонного утеплителя для напольных покрытий, а также теплоизоляционного жгута, необходимого для уплотнения межпанельных стыков.

В августе 2021 года в Южно-Сахалинске было открыто производство железобетонных конструкций (домокомплектов) для крупнопанельного строительства. Это отнюдь не тот материал, из которого в советские времена строили пятиэтажные «панельки». Двухслойные или трехслойные панели, изготовленные ООО «Домостроительный комбинат № 1» по новым технологиям, — прекрасный строительный материал, отличающийся высокими теплозащитными свойствами. А кроме того, такие домокомплекты позволяют строить качественное жилье, отвечающее всем современным требованиям, на 30 процентов быстрей, чем монолитные здания. Продукция предприятия прекрасно вписывается в региональную программу строительства многоквартирных домов, направленную на быстрый прирост регионального рынка недвижимости.

Будем с цементом и не только

— Основной расходный материал для строительства — это цемент. До начала века его выпускали на предприятии «Поронайскцемент», однако производство не покрывало потребности региона. Большие объемы приходилось завозить с материка. Есть ли возможность изменить эту ситуацию?

— Такая возможность появилась в 2022 году, когда «Востокцемент» открыл в Южно-Сахалинске свой филиал по производству цемента. Предприятие работает на привозном гипсе и клинкере. Мощность сравнительно небольшая: ежемесячно производится всего 4,5 тыс. тонн цемента. Однако есть проект гораздо более масштабный. Принадлежит он компании «Сахалинцемент», предложившей инвестпроект стоимостью 14 млрд рублей. Проектная мощность предприятия составляет 700 тыс. тонн цемента в год.

— В какой стадии этот проект?

— Пока что в стадии обсуждения. Есть ряд вопросов, касающихся подготовки проекта к реализации. Это не только экологическая или технологическая безопасность, обязательная для такого производства, но и чисто производственные вопросы. Например, по строительству железнодорожной ветки, которая свяжет производство с месторождением опоки — сырья для производства цемента. Возможно, придется отказаться от завоза сырья по железной дороге, но тогда возникнет необходимость укреплять дорогу, по которой будет осуществляться подвоз сырья. Одним словом, вопросов много, но они решаются. Непосредственно проектированием предприятия инвестор сможет заняться уже в будущем году.

— Планируется ли использовать в строительстве сахалинский лес?

— Да, конечно. В стадии реализации находится один из региональных инвестиционных проектов, предложенный ООО «Каркасстрой». Речь идет о строительстве завода по производству деревянных домокомплектов. Предполагается выпуск готовых деталей для сборных каркасно-панельных домов — стен, панелей перекрытия, стропильных ферм, кровельных панелей, внутренних перегородок. Мощность предприятия составит 250 домокомплектов в год.

Еще один проект планируется реализовать на территории Корсаковского района. Речь идет о предприятии по производству более 100 тысяч кубометров бруса и доски в год, а также клееных стройматериалов — плит OSB и CLT-панелей. Производство будет безотходным: дополнительно к стройматериалам OOO «Евразлес» планирует выпускать древесно-полимерные композиты, древесный уголь и пеллеты. Здесь же из отходов будут изготавливать и химико-термомеханическую массу, она применяется в производстве бумаги и картона. Производство стройматериалов инвестор планирует начать в 2024 году. А полный запуск предприятия состоится в конце 2026 года.

Беседовал Сергей ЧЕВГУН.