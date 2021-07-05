Многое сделано – многое предстоит сделать. Госдума седьмого созыва завершила свою работу

В Южно-Сахалинске состоялась пресс-конференция депутата Государственной Думы Георгия Карлова. Прежде всего, парламентарий представил своего рода отчет о работе нижней палаты парламента за прошедшие пять лет. За этот период было внесено около 5,5 тыс. законопроектов, еще почти две тысячи инициатив «перешли» от предыдущих созывов. Принято 2,6 тыс. федеральных законов, в том числе – в развитие обновленной Конституции страны, направленные на повышение социальной роли государства и эффективности деятельности органов власти.

— Мы вышли на системное решение жизненных проблем в комплексе, – отметил Карлов. – Например, еще недавно множились фирмы-однодневки, обманным путем они побуждали людей вкладывать деньги в строительство жилья, брать кредиты. В результате доверчивые граждане из-за действий мошенников и коллекторов лишались средств к существованию. Мы приняли закон, защищающий граждан от недобросовестных застройщиков, запретили микрофинансовым организациям использовать в качестве залога жилье, а коллекторам – взимать долги по ЖКХ.

Важным моментом в законотворчестве является работа с обращениями избирателей, их в парламент поступило около 1 млн, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем созыве. Обратная связь с избирателями позволяет более оперативно и чутко реагировать на запросы общества, создавать универсальные законы, касающиеся всех регионов нашей огромной страны.

Работать (особенно в 2020 – 2021 годах) приходилось в сложных эпидемиологических условиях, но парламентарии делали все максимально от них зависящее, чтобы помочь пережить тяжелые времена бизнесу, экономике, гражданам. Признательность – медицинскому персоналу, принявшему на себя удар пандемии, российским ученым, которые изобрели вакцину, пользующуюся спросом во многих странах. Огромен, по мнению Карлова, вклад президента РФ в обеспечение безопасности страны.

Вот так, совместными усилиями, удалось, по сути дела, спасти тысячи и тысячи людских жизней.

Особый акцент сделан и на внешней политике. После принятия обновленной Конституции РФ, соответствующих федеральных законов в этой связи абсолютно ясно: мы не допустим никакого стороннего вмешательства в нашу жизнь, интересы страны и ее граждан – главная принципиальная задача органов власти всех уровней.

«Домашние» заботы

Согласно думскому графику, неделя в месяц отведена депутатам для работы в избирательных округах. По словам Карлова, он старался по максимуму использовать возможности своего присутствия дома – да, острова для него по-прежнему дом. Стимул законотворчеству дает общение с земляками. А оно случается чаще, нежели раз в месяц – несмотря на то, что приходится соблюдать все ограничения, связанные с пандемией.

– За последние два года вместе со своей командой я побывал практически во всех муниципальных образованиях области, – сказал депутат. – Мы нашли приемлемые формы встреч с трудовыми коллективами, лидерами общественных организаций, представителями местных органов власти для обсуждения проблем каждого района. Да, эти проблемы могут быть как типичными для конкретной местности, так и общими, весьма характерными для всего Дальнего Востока, страны.

Слышать «глас народа» и своевременно реагировать на запросы общества – хороший импульс для законотворчества.

Плотно взаимодействует депутат и с губернатором, правительством региона, коллегами из областной думы. Все это позволяет, образно говоря, держать руку «на пульсе», быть в курсе дел на островах.

Большое значение играет и работа с обращениями граждан, их получено около двух тысяч. Формы различны (электронные, устные). Ни одно не остается без внимания, в итоге составлено и направлено более тысячи депутатских запросов (включая официальные письма) в различные структуры. Установлены жесткие сроки для их рассмотрения и ответов.

В качестве примера депутат отметил два момента. Первое. Было несколько обращений – индивидуальных и коллективных – по поводу оплаты жилищных сертификатов многодетным семьям. Совместно с губернатором, правительством области эту проблему решили. Второе. Жители многоквартирных домов озаботились отсутствием гарантий по переселению при принятии решений о комплексном развитии территорий – этот термин не столь давно «прижился» на территории РФ. Строительство новых микрорайонов ведется и в Южно-Сахалинске, что вызывает вполне понятную тревогу у потенциальных «переселенцев».

— Опять же, совместно с органами власти региона мы смогли снять остроту этой проблемы, теперь граждане будут гораздо позитивнее воспринимать слово «реновация», – заметил Георгий Карлов.

Несколько слов о проектах, которые инициированы и реализуются депутатом в избирательном округе. Конкретно у Карлова их семь. Это и альманах «Победители», уже готов к изданию его седьмой номер, в который вошли истории ветеранов войны, участников трудового фронта, партизан и других героев военных времен. Это и «Горные лыжи – учителям» по обучению педагогов навыкам катания на трассах курорта «Горный воздух». Есть еще «Волонтеры Сахалина и Курил»: по инициативе парламентария сформировано объединение различных волонтерских движений и неравнодушных активистов. В период пандемии и перехода на вынужденную «дистанционку» во многих сферах (в том числе – социальной) оказалось, что многие не используют существующие инструменты и возможности. В рамках проекта запущена программа «Госуслуги – в каждый дом», чтобы донести информацию о надежном и удобном информационном портале, а также мерах социальной поддержки островного населения.

О бюджете. Если проще – о «добыче» средств из федеральной казны в пользу областной. По словам Карлова, это рутинная, долготрудная работа, настойчивое сотрудничество со многими чиновниками различных структур. Несмотря на секвестр федеральных траншей, удалось добиться сохранения значительных финансовых показателей. За 5 лет из федерального бюджета в областной получено свыше 75 млрд рублей, в период Госдумы предыдущего 6-го созыва поступлений было меньше.

Ответить – «всегда готов»

Депутат ответил на разнообразные вопросы журналистов. В частности, корреспондент «Советского Сахалина», упомянув недавнюю прямую линию президента РФ, высказала сожаление, что многие обращения носили, скорее, частный характер. Понятно, что, например, текущая крыша детского сада в российской глубинке вызывает справедливые нарекания родителей, дети которых посещают это обветшалое учреждение, но это все-таки задачи местной власти. Какой вопрос, в принципе, задал бы главе государства Карлов? Какие проблемы, на его взгляд, нужно выносить на государственный уровень?

– Это очень серьезный вопрос (я о детском садике с текущей крышей). И более глубокий, – ответил депутат. – К сожалению, подобных сложностей много в любом регионе. Возможно, разговор во время прямой линии о частном озвученном случае подвигнет местные власти и других населенных пунктов пересмотреть свое отношение к этим проблемам. Но я бы заострил внимание на ином – ненадлежащем финансировании муниципальных образований, полномочия которых обширны, ведь на них все житейские заботы – от рождения человека до его погребения.

В подавляющем большинстве муниципалитетов практически невозможно все это исполнить. Я бы спросил президента, каким лучше идти путем: либо пересмотреть структуру перераспределения налоговых доходов в пользу муниципальных образований, либо сократить их полномочия, переложив часть на субъект или федерацию? То есть сбалансировать возможность и доходность.

Это вопрос системный, уверен, что на него у главы государства есть ответ, а новый состав Государственной Думы 8-го созыва обязательно вернется к этой принципиальной проблеме. Тем более, конституционно нами на законодательном уровне создан фундамент, где четко распределены функции и обязанности муниципалитетов, субъектов, федерации, президента, Госдумы и так далее.

С управлением страной мы, в принципе, сейчас разобрались, осталось уточнить порядок распределения финансовых средств. Задача номер один для нового состава парламента.

Лариса ПУСТОВАЛОВА.