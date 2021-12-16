Многогранность таланта. Арт-выставка фоторабот и новогодних творческих изделий

В Южно-Саха­линске открылась эксклюзивная арт-выставка фоторабот и новогодних творческих изделий «Многогранность».

Авторы экспонатов – воспи­танницы спор­тивно-танце­вальной школы «Грейс» и отделения чир-спорта спортивной школы «Кристалл».

Как сообщили в региональном министерстве спорта, это совместный творческий проект школы «Грейс», дизайнера, режиссера и тренера по чир-спорту Ольги Хитровой и сахалинского фотографа Дарьи Степлевич. Проект реализуется при поддержке министерства культуры и архивного дела, областного центра народного творчества и студии event-мероприятий Елены Череминой.

Экспозиция развернута в областном центре народного творчества (пр. Победы, 24).

Фотоработы, «ожившие» экспонаты, дизайнерские изделия, арт-пространство отражают уникальность и многогранность сахалинских спорт­сменок. Они показывают источники и способы развития потенциала человека через осознанность и созерцание прекрасного.

Выставка работает только один день – 17 декабря, с 9 до 17 часов. Посетите ее, создайте себе волшебное настроение в преддверии Нового года. Вход свободный.

Людмила БЕРКОВИЧ.