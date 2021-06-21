Многоликий Сахалин. Ведущие филологи страны узнали, что отличает островную цивилизацию от материковой части России

МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с Литературным институтом имени А. М. Горького провели первую двухчасовую онлайн-встречу «Россия многоликая». Знакомство с регионами началось с Сахалина, рассмотренного в культурно-историческом, образовательном и этнографическом векторах.

Директор музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» Евгения Фирсова, руководитель редакции телерадиовещания на корейском языке «Уримал Бансон» Ким Чу Дя, сотрудники областного художественного музея Елена Ниткук и Ольга Соловьева, директор Восточной гимназии Марина Гулакова и другие участники воодушевленно рассказали о том, что отличает островную цивилизацию от материковой части страны.

Ректор Литературного института имени А. М. Горького Алексей Варламов, в недавно увидевшей свет книге которого «Душа моя Павел» упоминается остров Итуруп, говорил метафорами о связанности времен и пространств, в которых Чехов мог быть отправлен на Сахалин чуть ли не Львом Толстым. К слову, потомок Льва Николаевича, советник президента Российской Федерации по вопросам культуры Владимир Толстой, тоже входит в число инициаторов развития проекта «Россия многоликая».

Замдиректора Института русского языка и культуры МГУ Валерий Частных сосредоточил внимание на международных формах сотрудничества Сахалина в области литературы и образования. Во время встречи он взял короткие интервью у японских филологов-русистов Нумано Мицуёси и Ивамото Кадзухиса, а также продемонстрировал пример театрализации народной сказки иностранными студентами программы «Здравствуй, Сахалин!».

Проректор МГУ Татьяна Кортава в завершении встречи отметила, что местом нового виртуального путешествия «Многоликой России» может стать не только Владивосток или Якутск, о чем сейчас ведут переговоры организаторы проекта, но и иное географическое место, инициативная группа которого может ярко представить культуру своего родного края.

Запись встречи можно увидеть на ютуб-канале Института русского языка и культуры МГУ:

Елена ИКОННИКОВА, профессор СахГУ.