Мобилизуя все силы. В Южно-Сахалинске приступили к активным работам по текущему ремонту дворов

В областном центре начались масштабные работы по ямочному ремонту дворовых территорий в рамках поручений, данных губернатором Валерием Лимаренко.
Напомним, ранее проведено обследование дворовых территорий, сформирован адресный перечень дворов, где необходимо провести ремонт, определена площадь участков для асфальтирования. Управляющие компании заключили договоры с подрядными организациями. График работ еженедельно (по понедельникам) будет размещаться на официальном сайте и в социальных сетях администрации Южно-Сахалинска, а также в средствах массовой информации.
Уже на этой неделе подрядные организации начнут ремонт по следующим адресам:
- ул. Буюклы, 89а;
- Ленина, 182;
- Сахалинская, 100;
- Южно-Сахалинская, 19;
- Чехова, 43;
- Пограничная, 65;
- Ленина, 482;
- Пограничная, 82а, 80б;
- Ленина, 314б;
- Физкультурная, 28;
- Армейская, 1,1а;
- Армейская, 20;
- Армейская, 24;
- Невельская, 31;
- Украинская, 45;
- переулок Железнодорожный, 3б;
- переулок Железнодорожный, 3а;
- пр. Коммунистический, 84.
Обращаем внимание, что список может быть скорректирован, исходя из рабочих моментов. Еженедельно перечень будет актуализироваться и дополняться. Сейчас ряд управляющих компаний завершают организационные мероприятия с подрядчиками, сообщила пресс-служба администрации города.
– Объем ремонта большой, перед нами стоит задача – максимально мобилизовать силы, работы будут вестись одновременно по ряду точек, – отметил начальник отдела управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска Алексей Сапронов.
Всего был обследован 1881 двор, выявлено 526 дефектов асфальтобетонного покрытия общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. Срок выполнения текущего ремонта – до 1 августа.
Виктор ГОРОДОВ.