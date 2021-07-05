Мобилизуя все силы. В Южно-Сахалинске приступили к активным работам по текущему ремонту дворов

В областном центре начались масштабные работы по ямочному ремонту дворовых территорий в рамках поручений, данных губернатором Валерием Лимаренко.

Напомним, ранее проведено обследование дворовых территорий, сформирован адресный перечень дворов, где необходимо провести ремонт, определена площадь участков для асфальтирования. Управляющие компании заключили договоры с подрядными организациями. График работ еженедельно (по понедельникам) будет размещаться на официальном сайте и в социальных сетях администрации Южно-Сахалинска, а также в средствах массовой информации.

Уже на этой неделе подрядные организации начнут ремонт по следующим адресам:

ул. Буюклы, 89а;

Ленина, 182;

Сахалинская, 100;

Южно-Сахалинская, 19;

Чехова, 43;

Пограничная, 65;

Ленина, 482;

Пограничная, 82а, 80б;

Ленина, 314б;

Физкультурная, 28;

Армейская, 1,1а;

Армейская, 20;

Армейская, 24;

Невельская, 31;

Украинская, 45;

переулок Железнодорожный, 3б;

переулок Железнодорожный, 3а;

пр. Коммунистический, 84.

Обращаем внимание, что список может быть скорректирован, исходя из рабочих моментов. Еженедельно перечень будет актуализироваться и дополняться. Сейчас ряд управляющих компаний завершают организационные мероприятия с подрядчиками, сообщила пресс-служба администрации города.

– Объем ремонта большой, перед нами стоит задача – максимально мобилизовать силы, работы будут вестись одновременно по ряду точек, – отметил начальник отдела управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства администрации Южно-Сахалинска Алексей Сапронов.

Всего был обследован 1881 двор, выявлено 526 дефектов асфальтобетонного покрытия общей площадью более 29 тысяч квадратных метров. Срок выполнения текущего ремонта – до 1 августа.

Виктор ГОРОДОВ.