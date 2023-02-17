Мобильник уплыл… в унитаз. «Росводоканал-Сахалин» опубликовал годовой топ-10 находок из коллекторов

Специалисты «РКВ-Сахалин» за январь и февраль ликвидировали более 400 засоров колодцев и сетей водоотведения. В 2022 году общее число засоров составило 3181.

Как отмечают сотрудники водоканала, в большинстве случаев это – последствия пренебрежительного отношения к элементарным правилам пользования канализацией.

В «РВК-Сахалин» составили анти-рейтинг предметов, которые специалисты предприятия находят и извлекают из системы водоотведения Южно-Сахалинска.

Нетканые полотенца, влажные салфетки и ватные палочки. Пищевые продукты, очистки овощей и остатки фруктов. Средства гигиены и подгузники (в водной среде увеличиваются в размерах и блокируют движение стоков). Втулки от туалетной бумаги. Жиры и масла (в холодной воде жир застывает и оседает на трубах). Строительный мусор, а также строительные смеси, которые при соприкосновении с водой приобретают глинообразную консистенцию и блокирует водоотведение. Посуда одноразовая и металлическая, при этом больше всего вилок и ложек (не серебро!). Мобильные телефоны (при походе в туалет все-таки лучше не брать с собой гаджеты). Монеты и золотые украшения – не так часто и не так много. Зонты – самая редкая находка, вызывающая удивление даже у опытных специалистов.

«Бездумно сброшенный в унитаз или раковину нерастворимый мусор сильно осложняет работы всей городской системы водоотведения. Это приводит не только к засорам канализационных коллекторов и выходу стоков на улицы и газоны, но может стать причиной подтопления квартир, подвалов жилых домов и дворовой территории», — подчеркнул директор по производству «РВК-Сахалин» Станислав Купчинский.

Напомним, что в соответствии с Жилищным кодексом РФ собственник жилья обязан поддерживать его в надлежащем состоянии, а также соблюдать правила пользования, в том числе применять систему канализации исключительно по назначению.

Мария Гаранина.