Мобильные медицинские бригады едут в сёла

Каждый день специалисты 15 профилей посещают районы Сахалинской области. Теперь приём ведут ещё аллерголог-иммунолог и пульмонолог. Медицина становится доступнее для пациентов из отдалённых городов и сёл.

Накануне мобильная бригада посетила Поронайск – пациентов принимали три доктора. Один из самых востребованных врачей – оториноларинголог. Пока штатный специалист находится в декретном отпуске, на замену приезжает сотрудник мобильной бригады. За день на приём попадают до 25 человек. Как правило, это жители пенсионного возраста, у которых наблюдаются проблемы со слухом.

– Очень удобно стало с появлением приезжих специалистов. Врачи добрые, отзывчивые и внимательные. После приёма вопросов не остаётся, выходишь из кабинетов со светлой головой, – поделилась жительница Поронайска Ирина Ильина.

С расписанием работы мобильных бригад можно познакомиться на сайте и в социальных сетях министерства здравоохранения Сахалинской области и центральных районных больниц. Все специалисты – врачи высшей категории, сообщила пресс-служба правительства области.