Вторник, 2 июля, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

Мобильные медицинские бригады едут в сёла

Фото ru.freepik.com.

Каждый день специалисты 15 профилей посещают районы Сахалинской области. Теперь приём ведут ещё аллерголог-иммунолог и пульмонолог. Медицина становится доступнее для пациентов из отдалённых городов и сёл.

Накануне мобильная бригада посетила Поронайск – пациентов принимали три доктора. Один из самых востребованных врачей – оториноларинголог. Пока штатный специалист находится в декретном отпуске, на замену приезжает сотрудник мобильной бригады. За день на приём попадают до 25 человек. Как правило, это жители пенсионного возраста, у которых наблюдаются проблемы со слухом.

– Очень удобно стало с появлением приезжих специалистов. Врачи добрые, отзывчивые и внимательные. После приёма вопросов не остаётся, выходишь из кабинетов со светлой головой, – поделилась жительница Поронайска Ирина Ильина.

С расписанием работы мобильных бригад можно познакомиться на сайте и в социальных сетях министерства здравоохранения Сахалинской области и центральных районных больниц. Все специалисты – врачи высшей категории, сообщила пресс-служба правительства области.

 

Предыдущая статья
Спецтехника для бойцов на СВО
Следующая статья
Краевед утверждает: в Охотском море недалеко от бухты Тихой затонул бомбардировщик Ту-95 с погибшим экипажем и ядерными зарядами
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ