Мобильные медицинские бригады приступили к работе в районах области

Группы узких специалистов формируются на базе консультативно-диагностического центра Южно-Сахалинска, областной стоматологии и детской больницы. Они действуют в тех районах, где идет поиск штатного специалиста, он находится в отпуске или на больничном, чтобы люди могли получить необходимую медицинскую услугу. Такая практика позволяет жителям районов получать медицинскую помощь, не выезжая в островную столицу.

Медбригада стоматологического профиля отправилась в Долинск, сообщает пресс-служба области.

Запись к специалистам велась заранее. Как рассказал главный врач центральной районной больницы Андрей Крукович, такая поддержка местным врачам необходима: областные специалисты не только смогут оказать помощь большему количеству пациентов, но и передадут свой опыт коллегам.

– В ближайшее время мы ждем еще детских стоматологов. Конечно, пациентов со сложными случаями придется также отправлять в Южно-Сахалинск, – отметил главврач.

Выездные бригады по поручению губернатора Валерия Лимаренко будут курсировать по всей Сахалинской области. Список врачей формируется, исходя из потребности жителей конкретного района.

– Кардиологи, неврологи и другие узкопрофильные специалисты не во всех районах работают в штатном режиме. Мобильные медицинские бригады позволят закрыть потребность в кадрах и улучшить качество оказываемых услуг. Бригады будут отправляться во все районы области, и пациенты ЦРБ смогут попасть к нужному врачу недалеко от дома, – рассказала первый заместитель министра здравоохранения Ирина Великанова.

Кроме монопрофильных бригад, будут формироваться мультидисциплинарные команды, состоящие из специалистов различных специальностей – кардиологов, неврологов, травматологов.