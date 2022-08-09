Мобильный стоматологический комплекс будет оказывать помощь жителям отдаленных сел Итурупа

Новое медицинское оборудование приобретут для Курильской ЦРБ. Поручение об этом дал губернатор Валерий Лимаренко – о проблеме стало известно на недавней встрече главы региона с курильчанами. Жители обратили его внимание на сложности с получением стоматологической помощи в удаленных местностях, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Передвижной медицинский комплекс очень нужен жителям Итурупа. Мы приняли оперативное решение о его покупке. На эти цели из областного бюджета выделено около 30 миллионов рублей. Специалисты Курильской районной больницы уже приступили к процессу закупки техники. Планируем, что она будет обслуживать села Горное и Горячие Ключи. Чтобы вылечить зубы, жителям этих населенных пунктов приходится выезжать в районный центр. После приобретения мобильного комплекса, специалист из больницы будет приезжать в эти села по графику, – отметил Валерий Лимаренко.

Высокая проходимость и наличие необходимого оборудования для оказания специализированной помощи – главные требования к будущему мобильному комплексу.

– В условиях непогоды не каждая машина проедет до удаленных населенных пунктов. Поэтому приобретается машина на шасси грузового автомобиля, –рассказала главный врач Курильской ЦРБ Елена Мацишина.

Планируется, что мобильный комплекс будет оборудован всем необходимым для оказания терапевтической стоматологической помощи пациентам. Также здесь можно будет провести несложные хирургические вмешательства, например, удалить зуб.

Кроме стоматологической установки, комплекс будет иметь цифровой рентген-аппарат, стерилизационное оборудование и другую аппаратуру для организации лечебного процесса.