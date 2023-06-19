Модернизация банкнот идет по плану, она будет завершена до конца года, заявил генеральный директор Гознака Аркадий Трачук. Планируется запустить в обращение модернизированные купюры номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей. «Думаю, что до конца года будут представлены новые банкноты, обновленные в логике 100, 200, 2 тыс. [рублей]».

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