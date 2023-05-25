Модернизация от сезона к сезону. Новые сети и цифровая платформа избавят островитян от коммунального дискомфорта

Воздух над нашими островами прогревается все сильнее, а значит, на горизонте уже маячит отключение тепла в домах. И новый этап – подготовка к следующему отопительному сезону. Вопросы, которые задают читатели «Советского Сахалина», редакция адресовала министру ЖКХ области Наталии Куприной.

– Наталия Юрьевна, как бы вы оценили прохождение нынешнего отопительного сезона?

– В целом на Сахалине и Курилах он проходил и проходит в штатном режиме. То есть коммунальная инфраструктура обеспечивает надежную и бесперебойную работу систем жизнеобеспечения. Отопительный период у нас завершается в разные сроки, в зависимости от района. На юге острова обогрев, как правило, заканчивают в конце мая – начале июня, в северных муниципальных округах – во второй половине июня – начале июля.

– Какие из муниципальных территорий были самыми проблемными?

– Проблемных муниципалитетов у нас нет. Это значит, что все 18 районов удовлетворительно проходят отопительный сезон. Без инцидентов на объектах жизнеобеспечения не обходилось, но все они оперативно устранялись. Поэтому не зафиксировано значимых аварийных ситуаций, из-за которых снизились бы нормативные показатели теплоносителя в трубах многоквартирных домов или социально значимых объектов.

– Но вот в марте в областном центре на проспекте Победы несколько раз с небольшим промежутком во времени происходили порывы на тепловых сетях, из-за чего остывали батареи в более чем 20 многоквартирных домах. Жители связывают эти аварии с тем, что поставщик тепла – «Сахалинская коммунальная компания» (СКК) работает по концессии и ее приоритеты стали смещаться. Насколько эти представления соответствуют действительности?

– Действительно, 13 и 14 марта работникам АО СКК пришлось устранять порывы трубы на теплотрассе и на срок до 6 часов отключать снабжение теплом многоквартирных домов по бульвару Анкудинова, улицам Комсомольской, Поповича, Горького и проспекту Победы. Эта аварийная ситуация никак не связана с концессией и произошла из-за изношенности трубопровода, его возраст более 20 лет. Поскольку ремонтная программа СКК на 2023 год сформирована, прорабатывается вопрос, чтобы включить капитальный ремонт проблемного участка на следующий плановый период.

– По концессии сейчас работает еще одно предприятие – южно-сахалинский Водоканал. Чем вызвано решение перейти на новый формат?

– Система водоснабжения областного центра была построена еще в 60 – 70-е годы прошлого века и нуждается в обновлении. Физический износ оборудования и сетей приводит к частым прекращениям подачи воды. Это негативно сказывается на комфорте людей. Кроме того, Южно-Сахалинск расширяется, появляются новые жилые кварталы, которые также необходимо обеспечивать инженерными коммуникациями.

За счет привлеченных средств в областном центре построят и реконструируют более 100 объектов ЖКХ. Речь идет о сетях водоснабжения и водоотведения, скважинах на водозаборах и водонасосных станциях.

Инвестиционные средства будут направлены на реконструкцию, модернизацию и строительство объектов ЖКХ с учетом подключения новых домов. А бюджетные деньги, которые пришлось бы затратить на это, можно будет использовать для реализации социальных проектов, у которых нет инвестиционной составляющей.

– Как показали себя новые котельные на голубом топливе в Зональном, Тымовском, Ясном и Корсакове? Где еще газ придет на смену углю?

– Перечисленные вами котельные еще не работали полный отопительный сезон. На некоторых проводятся пусконаладочные работы. Оценивать их работу поэтому преждевременно. Особо отмечу, что в нынешнем году планируется начать строительство газовых котельных в Долинске (там будет реконструкция), Корсакове (3 единицы), селах Быков, Покровка, Сокол (3 единицы), Стародубское, Советское, Соловьевка, Чапаево, Раздольное. Все это будет идти в рамках реализации заключенных концессионных соглашений с ООО «ИКС» по объектам теплоснабжения Долинского и Корсаковского городских округов (стратегический проект «Котельные», реализуемый министерством ЖКХ Сахалинской области). Сейчас концессионер занимается проектированием. Кроме того, в нынешнем году планируется начать строительство новой газовой котельной в Поронайске.

В последнем квартале должен войти в эксплуатацию аналогичный объект – газовая котельная «Южная» в Южно-Сахалинске на ул. Больничной. Ее строят по концессии с ООО «РИР-Сахалин». В период с 2024 по 2026 год у нас в регионе планируется построить еще 46 газовых котельных.

– Немалая часть жителей частного сектора еще топит дома углем. Для облегчения его закупки в 2022 году начала работать цифровая платформа «Уголь». Оправдала ли она возлагаемые на нее надежды – собрать в себя все заявки населения, дать людям возможность самостоятельно выбрать поставщика, согласовать дату отгрузки угля для своего домовладения?

– Время показало, что потребность в ней есть. То есть система действительно регулирует и контролирует обеспечение населения топливом и помогает предотвратить перепродажи социального угля по завышенной стоимости. С ней более удобно оформлять заявки и отслеживать их статус. Как уже сообщалось, с начала этого года можно самостоятельно выбрать поставщика угля – надо только подать заявку через Telegram посредством чат-бота https://t.me/Sakhugol_bot.

Кроме того, для жителей частного сектора работает механизм субсидий на приобретение угля, когда люди получают по линии министерства социальной защиты компенсацию части затрат на приобретение твердого топлива. В прошлом году введен еще один механизм: оплата не по факту понесенных расходов, а авансовым платежом. Для этого необходимо оформить социальный счет и направить заявление в соцзащиту. Возместить можно часть затрат на покупку топлива в объеме до 9 тонн.

Нужно заполнить заявку на сайте центра социальной поддержки https://csp.admsakhalin.ru или министерства социальной защиты Сахалинской области https://msz.sakhalin.gov.ru. При заполнении заявки потребуются данные карты «Мир» любого банка, к которой привязывается социальный счет. После этого сахалинцам необходимо обратиться в центр социальной поддержки, чтобы подать заявление на авансирование. Это можно сделать удаленно с помощью компьютера или смартфона, почтовым отправлением или лично посетить учреждение. Далее на социальный счет перечисляются средства. Важно отметить, что их можно использовать только для приобретения угля: обналичить или перевести деньги на другие счета невозможно.

Заявку на приобретение угля необходимо оставить на горячей линии ЖКХ по телефону *0065 или 8 (800)302-0065 (с понедельника по субботу с 8.00 до 20.00). Оператору нужно сообщить свои имя и фамилию, номер СНИЛС, домашний адрес, какой объем топлива планируете приобрести, желаемый день доставки, будет использоваться аванс или нет.

– Жители, судя по обращениям в редакцию, хотели бы получить ответ на такой вопрос: тарифы на вывоз мусора недавно повысились, но качество услуг не всегда на высоте. Мусоровоз может в какой-то день не приехать, а плата остается неизменной. Возможно ли в такой ситуации производить перерасчет, ведь по сути услуга оказана не в полном объеме?

– С 1 декабря 2022 года тариф за обращение с твердыми коммунальными отходами для населения повысился в размере индекса потребительских цен, установленного на 2023 год. В случае, если по каким-либо причинам мусоровоз не забрал отходы из контейнера согласно графику, он обязательно вернется на данный адрес повторным рейсом – это если речь идет о контейнерной площадке многоквартирного дома. Если мусоровоз не приехал в частный сектор, об этом необходимо сообщить в диспетчерскую службу регионального оператора для оперативного реагирования. Мусор будет вывезен в полном объеме в согласованный день.

– Мусорная реформа идет у нас не один год. И намного дольше говорят о необходимости закрытия свалки в областном центре, которая выработала все мыслимые и немыслимые ресурсы. Но закрыть и рекультивировать ее не получается. Отсюда и вопрос: почему? Может ли взять ее объемы на себя полигон твердых бытовых отходов в районе бывшего карьера «Известковый»?

– Процесс закрытия южно-сахалинской городской свалки необходимо синхронизировать с процессом завершения реконструкции полигона «Известковый». Сейчас корректируется проектная документация – это позволит увеличить мощность оборудования по обработке отходов до 124 тыс.тонн в год. После проведения государственной экологической и главной государственной экспертиз начнутся строительно-монтажные работы. Ввод в эксплуатацию запланирован во втором полугодии 2024 года.

Далее по инструкции возможно начать проектно-изыскательские работы для рекультивации нарушенных земель.

Беседовал Евгений АВЕРИН.

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