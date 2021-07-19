«Мое детство — война». Дан старт очередному этапу всероссийской акции

К участию приглашаются журналисты, историки, педагоги, работники культуры, волонтеры – россияне и соотечественники за рубежом.

В 2020 году в рамках мероприятий, посвященных Году памяти и славы, в ходе акции были проведены тысячи встреч детей войны и молодежи, журналисты и волонтеры помогали детям войны записывать их воспоминания, о детях войны появлялись новые энциклопедические статьи, видеофильмы.

Оргкомитет в срок до 1 октября 2021 года ждет от участников акции их творческие работы, посвященные детям войны: записанные на видео воспоминания, отчеты о проведении уроков, просветительских и воспитательных мероприятий, в рамках которых создавались или изучались видеовоспоминания детей войны, публикации в СМИ и блогах о последних свидетелях Великой Отечественной войны.

Положение о конкурсах, проводимых в рамках акции, опубликовано на сайте оператора акции – Общероссийской ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой молодежи.

По итогам проведения акции «Мое детство – война» в 2020 году были созданы и опубликованы на YouTube-канале акции 1476 видеовоспоминаний детей войны, которые посмотрели более 186 тысяч человек, а в социальных сетях – почти полмиллиона.

Медиаволонтерами опубликовано более трех тысяч энциклопедических статей о маленьких героях большой войны, которые работали на фронте и в тылу, чем приближали победу над фашистской Германией.

В рамках акции проведен мониторинг регионального законодательства о статусе и льготах для детей войны. В регионах, в том числе и в Сахалинской области, приняты законы о детях войны. По результатам мониторинга были направлены обращения в минфин и минтруд России с просьбой об оказании содействия в разработке проекта федерального закона о статусе данной категории граждан. Подробнее – на сайтах РИА «Новости» и ОПРФ.