Мой героический дед. Степан Рудак – один из орденоносцев «Бессмертного полка»

В юбилейный Год памяти и славы я хочу рассказать о своем дедушке, ветеране Великой Отечественной войны Степане Степановиче Рудаке 1909 года рождения, сыне белорусских крестьян.

Было у него три брата и сестра. Родители умерли рано, старший брат Иван погиб в боях под Москвой, младшего Михаила немцы расстреляли за связь с партизанами. Иосиф прошел всю войну и вернулся домой, но его семья была расстреляна фашистами. Чудом осталась жива сестра Любовь с маленьким сыном – при облаве немцев на деревню ей удалось спастись в лесу.

До совершеннолетия дед жил в отцовском доме, учился, а после смерти отца стал главой хозяйства. В девятнадцать лет вступил в комсомол, стал секретарем комсомольской ячейки.

В ту пору молодежь взрослела рано. Вот и Степана, в 1930-м вступившего в колхоз, вскоре избрали председателем колхоза, а через год призвали в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Он окончил школу младших командиров 2-й белорусской дивизии, затем полковую школу. Рос по службе от командира отделения до командира взвода. В 1938-м после курсов младших лейтенантов стал политруком.

С первых дней войны старший лейтенант коммунист Степан Рудак командовал ротой на Северо-Западном фронте. В декабре 1941-го был ранен, к счастью, в госпитале Иркутска его вернули в строй.

До февраля 1944-го дед воевал в должности заместителя командира батальона. Вновь был ранен, а когда к октябрю зажили раны, его направили заместителем командира в отдельный огнеметный батальон 53-й армии 2-го Украинского фронта.

Из архивных материалов, размещенных на сайте «Подвиг народа в Великой Отечественной войне», я узнал об одном из эпизодов боевой биографии деда.

С 28 февраля по 12 марта 1945 года заместитель командира батальона по строевой части старший лейтенант Рудак непрерывно находился в боевых порядках батальона, непосредственно руководя его боевыми действиями в Чехословакии (Бадан, Белуй, Тепла). Благодаря его руководству батальон успешно отражал контратаки противника при незначительных потерях личного состава.

12 марта 1945 года Степана ранило осколком разорвавшейся у его ног мины. На девятнадцать дней он потерял зрение, которое удалось восстановить врачам госпиталя. Возвратившись в батальон, он вновь стал руководить боевыми действиями при наступлении на Алекшинце, Ришновцы, Клачаны и г. Глаговец с задачей овладеть железнодорожной станцией и занять оборону у железнодорожного моста на реке Ваг.

В этом наступлении были преодолены траншеи противника, ликвидировано пять пулеметных точек противника и около 30 фрицев, два противотанковых рва и в г. Глаговец уничтожено около 100 гитлеровцев. Старший лейтенант Рудак в боях показал себя бесстрашным, отважным офицером, вдохновляющим бойцов на боевые подвиги, обеспечивающим успех по разгрому и уничтожению врага.

В боях за г. Будапешт в должности врио комбата он правильно расставил силы батальона в боевых порядках стрелковых подразделений и с самого начала до окончания боев в столице Венгрии руководил боевыми действиями огнеметных рот. Своевременно обеспечивал их всем необходимым материально и личным мужеством на передовой вдохновлял бойцов на подвиги.

При его непосредственном участии огнеметчиками сожжено несколько дотов – узлов сопротивления противника, что обеспечило последующие успехи в боевых действиях пехоты по очищению Будапешта от гитлеровцев.

Согласно боевой характеристике от 30 мая 1945 года, старший лейтенант Рудак командовал отдельным огнеметным батальоном около двух месяцев. За это время показал себя волевым, в военном отношении грамотным, смелым, инициативным руководителем боевых действий. Его батальоном уничтожено 138 гитлеровцев, пленено 18, отражено 11 контратак противника.

За умелое, решительное и твердое руководство своими подчиненными старший лейтенант награжден орденами Отечественной войны I и II степени и Красной Звезды. Представлен к званию «капитан».

Боевой путь деда отмечен также медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» и четырьмя благодарностями Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина.

Мой дедушка дошел до Берлина, а после Великой Победы был направлен на Дальний Восток. Воевал в Маньчжурии, на Халхин-Голе, помогал китайцам освобождать страну от японских милитаристов. За ратный труд на дальневосточном театре боевых действий награжден медалью «За Победу над Японией».

В сентябре 1945-го Степан Степанович вернулся домой в г. Осиповичи к жене Анне и дочери Светлане. Работал в местном райисполкоме инспектором.

В 1951-м вместе с супругой и дочерьми Светланой и Нелли приехал по вербовке на Сахалин. Трудился в Северо-Сахалинском леспромхозе Александровск-Сахалинского района мастером деревообрабатывающей промышленности. На острове у дедушки родились еще двое детей – сын Руслан и дочь Людмила.

Степан Степанович дожил только до 30-летия Победы. Но в памяти нашей семьи он останется навсегда.

Сергей Наумов, юрист.

г. Южно-Сахалинск.