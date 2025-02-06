Пятница, 7 февраля, 2025
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ВОСПЕТЫЕ ОСТРОВА

«Мой Итуруп»

Андрей Писклов.

Так курильчанин Михаил Уральский назвал стихотворение, из которого в дальнейшем родилась одноимённая песня, ставшая неофициальным гимном этого острова. Примечательно, что музыку к ней написал московский композитор Андрей Писклов, приезжавший на Итуруп. Его произведения звучат в кинофильмах «Слуга государев», «Александровский сад» и других кинолентах. К тому же в репертуар Тамары Миансаровой, Ксении Георгиади и других звёзд эстрады вошли песни его сочинения. За творческие успехи Андрей Писклов был номинирован на премию «Композитор года». Вот кто руку приложил к созданию курильской песни! А исполняет её певец Валерий Мшар.

Михаилу Уральскому в этом году исполнилось бы 90. До юбилея он не дожил около двух лет, но оставил о себе добрую память.

Более полувека выпускник факультета журналистики Уральского государственного университета им. А. Горького жил в Курильске и почти 30 лет работал в районной газете «Красный маяк», наставлял в профессиональном плане молодых журналистов.

В редакции он создал творческое объединение любителей поэзии, а в газете стал вести литературную страницу «Прибой». Самиздатом оформлял десятки книжиц своих стихов, в которых искренне признавался в любви к островному краю.

Михаил Уральский.

 «Мне дарит покой и радость то место, где я живу, – писал Михаил Яковлевич. – Мне дарит счастье первозданная природа Итурупа, где громоздятся, подпирая друг друга, вулканы, цепляя своими пиками облака. И просто сопки, покрытые почти непроходимым бамбучником и кедровым стлаником, наши звонкие ручьи и родники с живительной влагой, прекрасное озеро Лебединое, над которым выделывают виражи говорливые птицы…».

После Курска, где родился Уральский, Курилы стали для Михаила Яковлевича второй малой родиной и лейтмотивом всего его творчества. Вот и в припеве композиции, с которой мы сегодня знакомим наших читателей, влюблённо звучит:

Итуруп, Итуруп,
Край штормов и край вулканов,
Итуруп, Итуруп,
Ты зарю встречаешь рано.

Итуруп, Итуруп,
Долететь к тебе не просто,
Самый близкий сердцу остров
Итуруп…».

Людмила НИКОЛАЕВА.

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