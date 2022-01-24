Прошло четыре года, как я не была в Южно-Сахалинске. За это время в моей жизни произошло много перемен, но чувства привязанности и любви к моей малой родине не угасли. Меня как магнитом тянет на далекий остров, хоть до него от Новороссийска, где живу, 11 часов лета. Но даже это не остановило меня от поездки на Новый год в милый сердцу край.

Самолет, которым летела в Южный, поразил своей мощью. Это был «Боинг» с сотнями пассажиров на борту. При регистрации видела многих путешественников с лыжной экипировкой, настроенных на посещение спортивно-туристического комплекса «Горный воздух».

Аэропорт областного центра встретил нас чистым солнечным рассветом и легким морозцем. Все было в снегу, что меня обрадовало – в Новороссийске снега практически не бывает.

Встречи с родными, друзьями и знакомыми были незабываемыми. Время пролетело очень быстро. Каждый день я старалась побывать в различных местах города. Отметила для себя, что он очень преобразился, стал намного интереснее, ухоженнее, красивее. В новогоднем убранстве в вечернее время областной центр был настолько ярок и красив, что я не могла этого не запечатлеть.

Сейчас после циклона Южно-Сахалинск переживает сложный момент. Желаю дорогим землякам мужества, сил, твердости в преодолении последствий стихии. А еще – более щадящей зимы, солнца и, несмотря ни на что, хорошего настроения!

Лидия Голландскова, г. Новороссийск.