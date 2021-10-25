Мой родной островной край. Выставка-конкурс работ декоративно-прикладного искусства

В областном краеведческом музее открыта выставка-конкурс творческих работ «Сахалинская область – единственный островной регион России».

В экспозиции представлены произведения земляков с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 2 до 74 лет.

Работы выполнены в техниках декоративно-прикладного искусства: лепка из керамомассы, шитье, ткачество, вышивка, валяние, бисероплетение, квиллинг (изготовление плоских или объемных композиций из скрученных в спиральки длинных узких полосок бумаги), декупаж (декорирование различных предметов, основанное на присоединении рисунка, картины или орнамента к предмету с дальнейшим покрытием полученной композиции лаком ради сохранности, долговечности и особенного визуального эффекта), скрапбукинг (изготовление и оформление семейных или личных фотоальбомов), резьба по дереву, выжигание, мыловарение, роспись по стеклу, ковка, чеканка, литье из воска, 3D-моделирование из бумаги и картона, фольги, проволоки. И, конечно, много акварельных рисунков.

Темы тоже самые различные. Это памятные и исторические места Сахалина (например, «Мыс Евстафия» Полины Синякиной из центра «Преодоление», «Анивский маяк» Ким Ми Хён из школы № 22 Южно-Сахалинска, «Мой город Невельск» воспитанников детсада № 9 «Чебурашка» Южно-Сахалинска, «Три брата» Натальи Рогушиной из центра «Добродея»).

Масса поделок, посвященных островной природе. Вот только несколько названий: «Клоковский водопад», «Утро в сахалинском лесу», «Родные просторы», «Морская гладь», «Сахалинская рябинушка», «Цветы родного края».

Нашел отражение и животный мир: «Медведи на рыбалке», «На оленях, утром ранним…», «Кошачья парочка», «Белая лошадь», «Сивучи на отдыхе»…

Итоги выставки-кон­кур­са будут подведены 3 декабря.

Есть специальная номинация «Приз зрительских симпатий». Посетители музея могут выбрать понравившуюся работу и проголосовать за нее на сайте sakhalinmuseum.ru в закладке «Конкурсы» до 28 ноября.

Выставка продлится до 5 декабря.

Людмила БЕРКОВИЧ.