«Мой Сахалин – далёкая страна…»

В годы перестройки такая строчка из одно­именной бардовской песни была музыкальной заставкой к блоку телевизионных сахалинских новостей. Тот, кто целиком слышал эту красивую мелодию и полный романтизма лирический текст, сразу попадал под обаяние этой песни.

Написал ее самодеятельный автор Игорь Мельников. Молодым специалистом с дипломом инженера он приехал на остров из Самары. Позже, объясняя друзьям, почему, имея все шансы для работы по профилю в родном городе на Волге, выбрал столь далекую географическую точку, он скажет:

– Победила мечта увидеть и открыть для себя новые края, узнать что-то новое.

В студенчестве Игорь любил слушать бардовские песни Новеллы Матвеевой, Юрия Визбора, Юрия Кукина, Александра Дольского. А на последнем курсе института подружился с замечательными ребятами из клуба самодеятельной песни и не без их влияния настроился на романтический лад.

Годы пребывания на Сахалине, по его признанию, – самые светлые и яркие, во многом определившие дальнейшую жизнь. На острове Мельников первым делом нашел туристский клуб, чтобы через любителей походов выйти на бардов. А те, как оказалось, в 1980-х еще только создавали свой клуб.

Инициатор этого начинания Светлана Карасева вместе с друзьями решила, что первым шагом к объединению творческих сил станет дебютный областной фестиваль самодеятельной песни. И не ошиблась. После такого песенного праздника ребята еще больше сдружились, стали ходить в походы, сплавляться по рекам, кататься на лыжах… Незабываемыми были поездки во Владивосток на фестиваль «Приморские струны» и творческие встречи на магаданской земле.

– Однажды турклуб даже командировал меня в Питер на курсы по подготовке руководителей походов средней категории сложности, – вспоминал Мельников. – Приехали туда ребята со всей страны. Общаться и петь с ними было интересно…

В дальнейшем у Игоря появилось несколько песен о Сахалине. Они записаны на диск и дороги автору. И хотя он уже давно вернулся в Самару и для него Сахалин теперь действительно «далекая страна», остров и его люди навсегда и в его памяти, и в сердце.

Людмила Николаева.

P. S. Песню Игоря Мельникова «Мой Сахалин – далекая страна» можно послушать в исполнении островного барда Сергея Хана.