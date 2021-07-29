«Мой Сахалин – далёкая страна…»

В следующем году Сахалинская область отметит юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы расскажем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Фейсбуке, Инстаграм, Телеграм. К концу нынешнего года будет объявлено народное голосование.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
Новую рубрику мы открыли 13 июля рассказом о пребывании Валентины Толкуновой на Курилах в июле 1985-го, где на концертах она исполняла в том числе и песни о Сахалине. 23 июля вспомнили «Сахалинский вальс» южносахалинца Андрея Чубича.
Сегодня публикуем очередной материал.
В годы перестройки такая строчка из одноименной бардовской песни была музыкальной заставкой к блоку телевизионных сахалинских новостей. Тот, кто целиком слышал эту красивую мелодию и полный романтизма лирический текст, сразу попадал под обаяние этой песни.
Написал ее самодеятельный автор Игорь Мельников. Молодым специалистом с дипломом инженера он приехал на остров из Самары. Позже, объясняя друзьям, почему, имея все шансы для работы по профилю в родном городе на Волге, выбрал столь далекую географическую точку, он скажет:
– Победила мечта увидеть и открыть для себя новые края, узнать что-то новое.
В студенчестве Игорь любил слушать бардовские песни Новеллы Матвеевой, Юрия Визбора, Юрия Кукина, Александра Дольского. А на последнем курсе института подружился с замечательными ребятами из клуба самодеятельной песни и не без их влияния настроился на романтический лад.
Годы пребывания на Сахалине, по его признанию, – самые светлые и яркие, во многом определившие дальнейшую жизнь. На острове Мельников первым делом нашел туристский клуб, чтобы через любителей походов выйти на бардов. А те, как оказалось, в 1980-х еще только создавали свой клуб.
Инициатор этого начинания Светлана Карасева вместе с друзьями решила, что первым шагом к объединению творческих сил станет дебютный областной фестиваль самодеятельной песни. И не ошиблась. После такого песенного праздника ребята еще больше сдружились, стали ходить в походы, сплавляться по рекам, кататься на лыжах… Незабываемыми были поездки во Владивосток на фестиваль «Приморские струны» и творческие встречи на магаданской земле.
– Однажды турклуб даже командировал меня в Питер на курсы по подготовке руководителей походов средней категории сложности, – вспоминал Мельников. – Приехали туда ребята со всей страны. Общаться и петь с ними было интересно…
В дальнейшем у Игоря появилось несколько песен о Сахалине. Они записаны на диск и дороги автору. И хотя он уже давно вернулся в Самару и для него Сахалин теперь действительно «далекая страна», остров и его люди навсегда и в его памяти, и в сердце.
Людмила Николаева.
P. S. Песню Игоря Мельникова «Мой Сахалин – далекая страна» можно послушать в исполнении островного барда Сергея Хана.
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