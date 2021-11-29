Молочные реки. Продуктивность сахалинских коров – лучшая в ДФО

По оперативной информации минсельхоза России, Сахалинская область занимает первое место по молочной продуктивности коров среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

От одной фуражной коровы в сельскохозяйственных предприятиях области получают в сутки 19,2 кг молока. Второе место занимает Приморский край с надоем 18,3 кг, третье – Амурская область (18,2 кг).

Среди предприятий в лидерах по надоям: АО «Совхоз Корсаковский» (26,2 кг в сутки на одну фуражную корову), ООО «Грин Агро-Сахалин» (21,8 кг), СПК «Соколовский» (17,6 кг).

В АО «Совхоз Корсаковский» достигнут наибольший рост по производству молока к уровню прошлого года – 32 %, что связано с увеличением поголовья коров и улучшением показателей по воспроизводству.

Растет поголовье коров и в ООО «Грин Агро-Сахалин». На сегодняшний день на предприятии содержится 1600 голов основного стада, и ежедневное производство молока составляет более 30 тонн.

ООО «Грин Агро-Сахалин» начата реализация в торговые сети молока под брендом «Отборное» – не прошедшего нормализацию, имеющего высокие показатели по жиру и ярко выраженные вкусовые качества.

Среди фермерских хозяйств наибольший прирост по производству молока с начала 2021 года получен в КФХ Бурнайкин П. А., КФХ Грушка Е. Н., КФХ Ли Ен Хе и других.

Положительная динамика в отрасли молочного животноводства области напрямую связана со значительной государственной поддержкой производителей в рамках государственной программы Сахалинской области «Развитие в Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставляются субсидии из областного и федерального бюджета на поддержку молочного животноводства, в том числе на производство товарного молока, реализованного в переработку, и на содержание молочных коров.

В рамках госпрограммы особое внимание уделяется поддержке малых форм хозяйствования, к которым относятся и владельцы личных подсобных хозяйств.

Например, участникам программы «Дальневосточный гектар» предоставляется субсидия в части приобретения сельскохозяйственной техники и гранты на поддержку создания хозяйств. Кроме этого, предоставляется субсидия в части затрат на организацию централизованной поставки комбикормов и фуражного зерна для нужд личных подсобных хозяйств области. Также министерство субсидирует объемы принятого молока от личных подсобных хозяйств на перерабатывающие предприятия напрямую, через предоставление субсидии перерабатывающим предприятиям.

Личным подсобным хозяйствам выплачивается субсидия на содержание коров.

Стоит отметить, что государственная поддержка малых форм хозяйствования позволяет решить задачи устойчивого развития сельских территорий и сохранения сельского образа жизни, а также развивает мотивацию вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность.

По оценке министерства, в 2021 году во всех категориях хозяйств Сахалинской области будет произведено более 51 тысячи тонн молока, или 107% к 2020 году, поголовье молочных коров за текущий год увеличится почти на 200 голов и составит 9300 голов. От одной фуражной коровы планируется получить 6700 кг молока, сообщает пресс-служба ведомства.