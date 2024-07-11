Молодь сахалинской рыбы перебралась из бассейна Тунайчи в реку Могучи в Анивском районе

Островные ихтиологи в начале июля провели первый в области эксперимент по перевозке молоди сахалинского тайменя между бассейнами разных водоёмов. Решающую роль в эксперименте играла компания «Сахалин-Крильон», арендовавшая под охотничье хозяйство территорию бывшего заказника «Полуостров Крильон». Его специалисты при помощи ихтиологов «Главрыбвода» привезли в Анивский район годовиков тайменя, выращенных коллективом Охотского рыбоводного завода.

Таймень – одна из самых крупных пресноводных рыб нашей планеты, желанный трофей для рыболовов-любителей. Но, замахнувшись на него удочкой, помните: вылов тайменей запрещён правилами рыболовства. Нарушителю светят наказания вплоть до лишения свободы.

Сахалинский таймень Parahucho perryi занесён в Красные книги Сахалинской области, Приморского края, России, Японии и в Красный список Международного союза охраны природы. Если рыбацкая удача принесёт хотя бы один экземпляр этой рыбы, приготовьтесь платить штраф – сахалинский таймень (популяции Приморского края и Сахалинской области) избавит ваш бюджет от 42,5 тыс. рублей вне зависимости от размера и веса. Сибирский таймень (популяция острова Сахалин) обойдётся дешевле – каких-то 32 тыс. рублей без малого!

Искусственным воспроизводством сахалинского тайменя Охотский лососёвый рыбоводный завод занимается с 2012 года. Специалисты предприятия выпускают годовиков тайменя в Комиссаровку, Подорожку и Ударницу – реки бассейна Тунайчи. Десять лет назад группа ихтиологов и генетиков под руководством доктора биологических наук Льва Животовского доказала: популяции тайменя делятся на кластеры, внутри которых допустимы перевозки.

И вот в июле островные ихтиологи провели первый смелый эксперимент, перевезя молодь тайменя из хозяйства, расположенного в бассейне Тунайчи, в реку Могучи, принадлежащую к бассейну залива Анива.

В процессе эксперимента сахалинский таймень пережил путешествие, которое измотало бы и опытного туриста.

С завода он выехал в ёмкости живорыбной машины. Затем перебрался в контейнер с кислородом и льдом, установленный на вездеход. Там, где не смогла пройти и эта машина, таймень катился в прицепе квадроцикла. Первые результаты смелого эксперимента можно считать удачными: ни один представитель исчезающего вида не пострадал. Это подтвердил ветеринар Анивской станции по борьбе с болезнями животных Игорь Солодков. Начальник отдела по рыболовству и сохранению водных биоресурсов сахалинского филиала «Главрыбвода» Андрей Мусихин зафиксировал видеокамерой, как мальки торопятся покинуть пакет и разбежаться по руслу реки. Плывите и плодитесь, рыбки!

Очевидно, даже любительский вылов наносит популяции тайменя ущерб, близкий к терминальному. Впрочем, решение проблемы в мировой практике есть – строгое применение принципа «поймал-отпусти» и соблюдение правил обращения с рыбой.

– Считается, что грамотное применение принципа «поймал-отпусти» не наносит ущерба популяции, – объяснил ихтиолог сахалинского филиала «Главрыбвода» Сергей Макеев. – Другое дело, что в российских законах нет такого принципа – это один из пробелов, которых масса в нашем законодательстве. Сегодня многие операторы рыболовного туризма рекламируют и проводят туры, во время которых ловят тайменя. Если это серьёзные компании, егеря следят за процессом, заставляют правильно ловить и выпускать рыбу.

Специалисты-рыбоводы надеются, что сахалинский таймень будет успешно плодиться в реке Могучи. И верят, что анивский эксперимент подвигнет других пользователей водных объектов вложиться в дело сохранения природной гордости Сахалина. Искусственное воспроизводство, по мнению островных ихтиологов, сегодня является одним из условий восстановления и сохранения популяции сахалинского тайменя.

Дополнительную информацию по сахалинскому тайменю можно получить на сайте www.sakhtaimen.ru.

Как фотографироваться с тайменем?

Соблюдение этих правил позволит сохранить островную рыбалку!