Молодцы бабули!

Как-то в автобусе 28-го маршрута обратила внимание на бабулю в переднем ряду. Судя по всему, лет ей было много, но она хорошо держалась. Кто-то ей позвонил, и бабуля отчиталась, что поручение выполнила и теперь возвращается домой, но после обеда ей снова нужно будет ехать по делам.

Тут в автобус вошла еще одна старушка в глубоких летах и села рядом с первой. Пожилая пара поинтересовалась у первой, сколько же ей лет, что она такая активная.

Бабушка с гордостью ответила, что 93. Разговор продолжался, и пассажиры узнали, что бабуля еще ездит на дачу – правда, работает мало. Что живет самостоятельно, не обременяя близких, только отчитывается перед ними по утрам и вечерам о самочувствии. Почти каждый день, поведала она, надо не надо, а она выходит из дома и ездит по магазинам и рынкам, ищет продукты поинтереснее и подешевле. Одно плохо – все подружки уже умерли, общения не хватает.

Сидевшая с ней рядом бабуля, видно, заревновала, ей тоже захотелось внимания, и она заявила, что старше первой, но такая же живая и активная. Оказалось, ей 94 года.

Все подивились, что в одном автобусе рядышком оказались две бабушки-«энерджайзеры».

Крепко старшее поколение! У моей свекрови жива мать 95 лет от роду. У нее плохо с памятью: как-то потерялась на улице, пришлось искать, после этого ее одну из дома не выпускают. Но в остальном с ней все в порядке.

Пассажиры – а к разговору подключилось уже несколько человек – спросили, в чем секрет долгой жизни.

Я перед выходом успела только услышать, что сказала первая бабушка.

– Всю жизнь работала, сердце не хранила – тратила на детей, мужа, внуков, правнуков. Жила по средствам – никогда не занимала ни у кого. А главное – никому не завидовала. Зависть и злость съедают людей до срока – они хуже болезней.

Не знаю, как у других, а у меня поднялось настроение от этой душевной поездки.

Алла ПРОВОТОРОВА, г. Южно-Сахалинск.