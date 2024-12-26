Молодец, парень!

Меня остановил молодой человек.

– Извините, очень прошу вашей помощи. Тут рядом в магазине продаются женские пальто, а я очень хочу сделать моей маме сюрприз к Новому году. У неё фигура совсем как у вас. Пожалуйста, примерьте пальто, не сочтите за труд.

И я пошла за ним. Магазин, действительно, был в двух шагах, и девушка-продавец вышла нам навстречу.

– Привели маму? – спросила она.

– Это не мама, но фигура у неё такая же, – поспешил ответить молодой человек.

– Значит, это наша модель? – пошутила девушка и принесла первое пальто. Красивое, двустороннее. Село на меня прекрасно. Как говорила моя украинская бабушка: «О це и я бы тако носыла».

Потом я примерила ещё одно.

Оба пальто были великолепны и, с моей точки зрения, дороги. Как я поняла, стоили они не менее 35 тысяч рублей. Молодой человек всё не мог решиться, какое выбрать, и сказал, что положится на моё мнение. Я его высказала и быстренько ушла, потому что слишком задержалась в роли модели, которая в мои планы на день не входила.

Но настроение моё этот случай поднял. Я представила радость незнакомой мне 60-летней женщины и от красивой недоступной, может быть, вещи, и от такого буквально дорогого внимания сыночки. Со слов молодого человека, работает он в мебельном магазине, где заработки не миллионные. А для мамы не пожалел, молодец!

Думаю, у него и у его мамы в Новом году будет всё хорошо.

И у других ещё есть возможность обрадовать себя и близких.

Нина ВЕРЕЩАК, г. Южно-Сахалинск.