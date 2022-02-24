Молодежь может получить поддержку на платформе «Кострукториум»

Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» разработала цифровую платформу по поддержке молодежных проектов «Конструкториум» (далее — Платформа).

На ней представлено а более 1400 федеральных и региональных различных мер поддержки, инструкции по самостоятельной защите интеллектуальной собственности, более 100 образовательных курсов от ведущих вузов страны и лучшие практики по ведению предпринимательской деятельности.

Также при поддержке Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» был создан фонд «Молодежная предпринимательская инициатива», основная цель которого — венчурная инвестиционная поддержка в возрасте от 14 до 24 лет. На данный момент на Платформе зарегистрировано более 150 тыс. пользователей.

138 сформированных молодежных команд решили воспользоваться мерой поддержки в виде венчурного инвестирования, представленной Фондом, из которых 6 команд уже получили инвестиции.