Молодежь задает тон. На юношеских соревнованиях островные спортсмены чувствуют себя комфортно

Юным сахалинским футболистам есть чему радоваться.

Вес взят!

Сахалинские спортсмены успешно выступили на дальневосточном чемпионате по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. По результатам соревнований, которые проходили в Благовещенске с 16 по 19 мая, островная сборная сумела завоевать четыре золотые и одну бронзовую медали, сообщили в островном министерстве спорта.

В первый день состязаний за победу боролись женщины. Мастер спорта Вероника Мазалова в весовой категории до 55 кг заняла первое место с результатом 75 кг в рывке и 88 кг в толчке. Два мастера спорта международного класса Яна Григорьева (до 64 кг) и Ляйсан Махиянова (до 81 кг) в своих весовых категориях также заняли первые места: результат Яны – 75 кг в рывке и 92 кг в толчке, результат Ляйсан – 90 кг в рывке и 105 кг в толчке.

Во второй день золотую медаль завоевал холмчанин Геннадий Зыков. В весовой категории до 55 кг он сумел взять 92 кг в рывке и 110 кг в толчке. В весовой категории до 61 кг бронзовая медаль у Романа Даровских из Южно-Сахалинска. Его результат – 84 кг в рывке и 120 кг в толчке.

Благовещенск также стал площадкой для отборочного этапа спартакиады учащихся России 2005 – 2007 годов рождения. Здесь золотую медаль и путевку в следующий тур завоевал Артур Никольский. Сахалинец, выступающий в категории до 61 кг, сумел взять 85 кг в рывке и 110 кг в толчке.

Соревнования являются отборочными к чемпионату России, который пройдет в начале июля в Хабаровске. Финал спартакиады учащихся России пройдет в августе в городе Сукко Краснодарского края.

Теннисный турнир

Пять медалей различного достоинства привезли островные теннисисты с юношеского турнира «Кубок Славда» во Владивостоке. Было проведено 165 матчей, за призовые места боролись около сотни юных спортсменов из Сибири и с Дальнего Востока.

«Кубок Славда» проводится в Приморье 26-й раз с 1997 года, что по праву дает соревнованиям статус самых старейших и значимых для региона. С 2021 года состязания посвящены памяти основоположника турнира, почетного президента федерации тенниса города Владивостока и основателя группы компаний «Славда» Юрия Серебрякова, многие годы возглавлявшего федерацию тенниса Приморского края.

С этого года юношеский турнир повысил свой статус и вошел в календарь соревнований Российского теннисного тура. Кроме спорт­сменов из Приморья, в числе участников – юные теннисисты из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска.

Победители определились в одиночных разрядах в возрастных категориях 9 – 10 лет, до 15 лет и до 19 лет, а также в группах микст возрастных категорий до 15 и до 19 лет.

Сахалинец Яков Мазин завоевал «золото» в миксте и «бронзу» в индивидуальном зачете. Василиса Кочкадаева, Владислав Коротеев и Максимилиан Бэ вернулись на остров с «серебром».

Лучшие игроки были отмечены медалями, кубками и грамотами. Каждый участник получил памятные подарки с символикой турнира.

Рекорд лиги

17 мая сыграны матчи второго тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги (U16). «Сахалин-2007» на южно-сахалинском стадионе «Спартак» принимал «Белогорец» из Белогорска (Амурская область).

Счет был открыт уже на первой минуте. «Сахалин-2007» вывел вперед Денис Богомолов. Вскоре Богдан Данилин увеличил преимущество островитян.

Хедлайнером второго тайма стал Денис Тян. Выйдя на замену, он в течение 4 минут оформил хет-трик. Это самый «быстрый» хет-трик в истории лиги и один из самых «быстрых» в истории мирового футбола.

Шестой гол в ворота «Белогорца» забил Никита Долин, реализовавший пенальти, седьмой – Денис Богомолов, головой пославший мяч в сетку. Автор восьмого гола – Артем Полякин.

Точку, точнее, восклицательный знак в матче установил Данил Мишаков – 9:0 в пользу «Сахалина-2007».

Это новый рекорд результативности островных команд в Дальневос­точной юношеской футбольной лиге. Ранее более семи мячей за игру они не забивали.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.

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