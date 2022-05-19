Молодежь задает тон. На юношеских соревнованиях островные спортсмены чувствуют себя комфортно

Вес взят!

Сахалинские спортсмены успешно выступили на дальневосточном чемпионате по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. По результатам соревнований, которые проходили в Благовещенске с 16 по 19 мая, островная сборная сумела завоевать четыре золотые и одну бронзовую медали, сообщили в островном министерстве спорта.

В первый день состязаний за победу боролись женщины. Мастер спорта Вероника Мазалова в весовой категории до 55 кг заняла первое место с результатом 75 кг в рывке и 88 кг в толчке. Два мастера спорта международного класса Яна Григорьева (до 64 кг) и Ляйсан Махиянова (до 81 кг) в своих весовых категориях также заняли первые места: результат Яны – 75 кг в рывке и 92 кг в толчке, результат Ляйсан – 90 кг в рывке и 105 кг в толчке.

Во второй день золотую медаль завоевал холмчанин Геннадий Зыков. В весовой категории до 55 кг он сумел взять 92 кг в рывке и 110 кг в толчке. В весовой категории до 61 кг бронзовая медаль у Романа Даровских из Южно-Сахалинска. Его результат – 84 кг в рывке и 120 кг в толчке.

Благовещенск также стал площадкой для отборочного этапа спартакиады учащихся России 2005 – 2007 годов рождения. Здесь золотую медаль и путевку в следующий тур завоевал Артур Никольский. Сахалинец, выступающий в категории до 61 кг, сумел взять 85 кг в рывке и 110 кг в толчке.

Соревнования являются отборочными к чемпионату России, который пройдет в начале июля в Хабаровске. Финал спартакиады учащихся России пройдет в августе в городе Сукко Краснодарского края.

Теннисный турнир

Пять медалей различного достоинства привезли островные теннисисты с юношеского турнира «Кубок Славда» во Владивостоке. Было проведено 165 матчей, за призовые места боролись около сотни юных спортсменов из Сибири и с Дальнего Востока.

«Кубок Славда» проводится в Приморье 26-й раз с 1997 года, что по праву дает соревнованиям статус самых старейших и значимых для региона. С 2021 года состязания посвящены памяти основоположника турнира, почетного президента федерации тенниса города Владивостока и основателя группы компаний «Славда» Юрия Серебрякова, многие годы возглавлявшего федерацию тенниса Приморского края.

С этого года юношеский турнир повысил свой статус и вошел в календарь соревнований Российского теннисного тура. Кроме спорт­сменов из Приморья, в числе участников – юные теннисисты из Хабаровска, Читы, Южно-Сахалинска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска.

Победители определились в одиночных разрядах в возрастных категориях 9 – 10 лет, до 15 лет и до 19 лет, а также в группах микст возрастных категорий до 15 и до 19 лет.

Сахалинец Яков Мазин завоевал «золото» в миксте и «бронзу» в индивидуальном зачете. Василиса Кочкадаева, Владислав Коротеев и Максимилиан Бэ вернулись на остров с «серебром».

Лучшие игроки были отмечены медалями, кубками и грамотами. Каждый участник получил памятные подарки с символикой турнира.

Рекорд лиги

17 мая сыграны матчи второго тура Дальневосточной юношеской футбольной лиги (U16). «Сахалин-2007» на южно-сахалинском стадионе «Спартак» принимал «Белогорец» из Белогорска (Амурская область).

Счет был открыт уже на первой минуте. «Сахалин-2007» вывел вперед Денис Богомолов. Вскоре Богдан Данилин увеличил преимущество островитян.

Хедлайнером второго тайма стал Денис Тян. Выйдя на замену, он в течение 4 минут оформил хет-трик. Это самый «быстрый» хет-трик в истории лиги и один из самых «быстрых» в истории мирового футбола.

Шестой гол в ворота «Белогорца» забил Никита Долин, реализовавший пенальти, седьмой – Денис Богомолов, головой пославший мяч в сетку. Автор восьмого гола – Артем Полякин.

Точку, точнее, восклицательный знак в матче установил Данил Мишаков – 9:0 в пользу «Сахалина-2007».

Это новый рекорд результативности островных команд в Дальневос­точной юношеской футбольной лиге. Ранее более семи мячей за игру они не забивали.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.