Молодо не зелено. В региональном центре оценки качества образования стартовал конкурс «Педагогический дебют-2021»

По условиям этого профессионального состязания в нем могут участвовать специалисты в возрасте до 30 лет со стажем работы в педагогике не более пяти лет.

На этот раз проверить свои силы вызвались двенадцать дебютантов из Корсаковского, Долинского, Холмского и Тымовского районов, а также из областного центра. Среди предметников – учителя физики, географии, истории и обществознания, корейского языка. Несколько конкурсантов работают в системе дополнительного образования.

Все они, первым делом, прошли трехдневный установочный семинар с тренингами, командной игрой «Сказано – сделано» и работой над образовательным проектом. Специалисты регионального центра оценки качества образования постарались сориентировать дебютантов на решение главных задач конкурса, обучили их азам разработки мобильных приложений, ознакомили с работой центра цифрового образования детей «IT-куб» и психологически настроили на успех.

Вчера конкурсанты провели самопрезентацию. Они представили свои «визитные карточки» и рассказали, кто и как пришел в педагогику, в чем преуспел, чем увлечен, как видит себя в будущем. Из пяти испытаний это, пожалуй, самое легкое. Впереди – презентация опыта работы, открытые уроки, публичное выступление и круглый стол.

К 17 сентября жюри определит не только победителей конкурса, но и лучших в номинациях «Молодые учителя», «Молодые педагоги дополнительного образования» и «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций». Сильнейшие в своем деле дебютанты станут участниками аналогичного всероссийского конкурса, который проводится в стране с 2007 года.

Людмила Артемова.