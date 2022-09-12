Молодой Южный. В субботу горожане праздновали 140-летие областного центра

Праздничные мероприятия в честь Дня города стартовали 5 сентября вдоль всего Коммунистического проспекта. В субботу горожан поздравляли на площади Победы и в парке культуры и отдыха им. Юрия Гагарина.

Наступали восьмью колоннами

Субботний каскад мероприятий открыл городской парад на площади Победы. Организаторы объединили участников в тематические группы и каждой подобрали характеризующее прилагательное.

В колонне «Юного Южного» шли школьники и учителя. «Студенческий Южный» объединил слушателей и преподавателей городских вузов, техникумов и колледжей. «Современный Южный» составили коллективы городских предприятий, в шеренгах «Гостеприимного Южного» шли работники транспортной отрасли.

Ученики кадетской школы, юнармейцы и спасатели управления МЧС России собрались в отряде «Надежный Южный». За ними по площади Победы прошли представители диаспор — «Дружный Южный». А колонна «Талантливого Южного», собранная из воспитанников учреждений культурной сферы, даже немного задержалась перед сценой, чтобы спеть российский гимн.

На площадь горожан вели губернатор области Валерий Лимаренко и глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Улыбнемся городу

Руководитель региона, поздравляя горожан, назвал областную столицу курортом, городом зелени и цветов.

— Друзья мои! Здесь строятся новые жилые кварталы, школы, детские сады, спортивные объекты, — обратился Валерий Лимаренко. — Две трети южносахалинцев — спортсмены. Южно-Сахалинск — самый спортивный город Российской Федерации. Мы строим здесь 300 тысяч квадратных метров жилья, это третий город в России по объемам жилищного строительства. Все это делаете вы, южносахалинцы: строители, учителя, врачи, инженеры, рабочие.

Городских ветеранов глава региона назвал главными участниками праздника, передал им низкий поклон и пожелал здоровья.

К горожанам обратился мэр областного центра Сергей Надсадин:

– День рождения – это особый праздник! Это праздничное шествие, это гулянья, концерты и фейерверк! Но, прежде всего, это дань благодарности тем, кто строил наш город, кто сейчас трудится и каждый день делает его лучше, краше, гостеприимнее, дань благодарности всем вам! Давайте, улыбнемся нашему городу, как он улыбается каждое утро! У нас впереди амбициозные планы. Уверен, что вместе мы их выполним, всего добьемся. От всей души поздравляю вас с днем рождения Южно-Сахалинска! Благ, здоровья и отличного настроения! С праздником!

За поздравлениями начался праздничный концерт.

Районы — областной столице

— Люди спрашивают, где продают чимчу и икру, — смеется охранник, когда я пытаюсь пройти к концертной площадке. Да, в программе праздника значится фестиваль кимчи, но про икру ни слова…

За сценой, которую с самого раннего утра собирали на стадионе парка, ряды палаток с бумажными табличками: Невельск, Макаров, Поронайск, Смирных. В них – гримерки районных творческих коллективов.

— Мы выступаем и в прологе, и закрываем концерт, — объясняет представитель Долинского района. — Вокальный ансамбль «Родничок» и «Экспромт», детская школа искусств.

Тут же хозяева праздника — городские артисты — репетируют танец. К одному из них подходит мама. Сын вежливо, но строго просит не мешать.

— Почему сыну мешаете? — спрашиваю сахалинку.

— А когда еще?! Редко вижу его. Он в Южно-Сахалинск уехал, а мы из Невельска.

У гримерок встречаю невельского артиста Юрия Ватутина. Он сегодня в костюме Геннадия Невельского, Дом культуры портового города и района поздравляет Южно-Сахалинск композицией из самодеятельной рок-оперы.

Подтвердили статус столицы

Южно-Сахалинск со сцены паркового стадиона поздравили коллективы почти всех районов области — в программе концерта значилось 40 номеров! Не было только тех городов, которые отмечали собственный праздник. Общая программа концерта отразила и традиционное многообразие национальных культур, присущее нашему молодому городу.

Вокальная группа из Тымовского спела собственную песню «Ой, да сахалинский рай». Макаровский ансамбль казачьей песни «Широкий двор», которым руководит Георгий Ким, пел о русской душе.

Курильчане пели «Ты одессит, Мишка», Поронайск показал бурятский танец «¨хор», а холмчане удивили даже ведущего зажигательной еврейской пляской «Хава нагила».

— Как будто артисты приехали к нам не из Холмска, а из Еврейской автономной области, — конферансье тут же поделился впечатлением со зрителями.

И сам парад районов, прошедший перед концертом, символизировал любовь и уважение к островной столице, которые испытывают и не стесняются проявлять все сахалинцы.

Неподалеку от концертной площадки параллельно шел тот самый фестиваль кимчи.

Кочевники морей

К 16.00 горожане взяли в кольцо озеро Верхнее парка — зрители стояли плотно, но давки не было, все шло по-домашнему. По водной глади на водных мотоциклах носились несколько спортсменов: закладывали виражи, поднимая волну. Для эффекта обдавали брызгами зрителей, и дети визжали от восторга.

Несколько акробатов внезапно поднимались в воздух, опираясь на струи воды — зрелище фантастическое! Один из водных спортсменов, крутящихся почти над головой зрителей, в какой-то момент вытащил из воды и поднял в воздух подростка в спасательном жилете…

Пользуясь удостоверением журналиста, я пробрался на площадку лодочной станции, где расположились водные спортсмены. Это мировая шоу-группа «Гидро-цирк». В нее входят спортсмены Краснодара, Белгорода, Екатеринбурга, Ростова и Москвы. Летний сезон лихие наездники отрабатывают в наших морях, реках и озерах. А на зиму переезжают в теплые края.

Взлеты над водой называют флайбордом — это молодой вид спорта. С помощью снаряда, напоминающего доску, спортсмены летают и кувыркаются над водной поверхностью. Акробата на этой доске подбрасывает мощный поток воды, нагнетаемый двигателем водного мотоцикла.

За кулисами спортивного шоу видно, сколько сил отнимает укрощение оборудования и водной стихии. Один из спортсменов, подъехав к причалу, лег на доски, чтобы отдохнуть. Коллега помог ему, отцепив от ног тот самый «флайборд».

Город угадал со звездой

Самым массовым пунктом праздничной программы стал большой вечерний концерт на площади Победы. Перед областной столицей выступали танцующий оркестр Concord Orchestra, музыкальный дуэт Galibri & Mavik и Сергей Трофимов.

Выбрав звездой «Трофима» – Сергея Трофимова, популярного автора-исполнителя, администрация еще раз угадала с настроением. Финальный концерт городского праздника стал самым массовым эпизодом. Певец уже выдал публике большинство своих хитов — и «Город Сочи», и.., а горожане плотной толпой тянулись к площади по проспекту Победы и улице Горького.

Трофимов — большой талант и профессионал.

Все композиции альбома, раздувшего популярность Александра Иванова до всероссийских масштабов в 1994 году, написал он. Так что горожане в прошедшую субботу имели возможность послушать автора песен «Боже, какой пустяк», «Я постелю тебе под ноги небо».

Пусть в послужном списке Сергея Трофимова много записей самого высокого достоинства, но он остается народным певцом — и с точки зрения тематики песен, и в манере исполнения. И даже общается с публикой накоротке.

В одном из перерывов он сделал комплимент Южно-Сахалинску, отметив множество спортивных сооружений, которые видел, проезжая по городу. И тут же попросил сахалинцев посадить своих спутниц на плечи, чтобы им было лучше видно.

— Посмотрим, — провоцировал горожан Сергей Трофимов, — насколько спортивный у вас город.

А после хита о городе Сочи внезапно спел куплет из песни «Ну что тебе сказать про Сахалин». Южносахалинцы обрадовались, те, кто знал слова, принялись подпевать.

Кстати, перед знаменитым произведением Танича и Френкеля Трофимов даже извинился за то, что сам пока об острове не написал. А мог бы стать еще одной звездой нашей рубрики «Воспетые острова»… Впрочем, время у него еще есть: песенный проект редакция сворачивать не собирается.

22 километра праздника

140-летие Южно-Сахалинска, пришедшееся на юбилейный год Сахалинской области, предполагало масштабный праздник. И нужно признать – городская администрация сделала все очень грамотно, программа получилась разнообразной и яркой.

Праздничные площадки на Компроспекте не пустовали всю неделю — тут для города постаралась капризная погода сахалинской осени. А в субботу на площади и в парке от души веселились горожане всех возрастов…

Весь субботний день от праздника, пожалуй, страдал один человек — журналист «Советского Сахалина», вынужденный посетить все площадки Дня города. В итоге, перемещаясь между парком и площадью, я прошагал 22 километра. И это были лучшие километры этого года на Сахалине.

Если считать по годам, наш город старше известных, богатых и мощных Сургута или Норильска. Зато заряд хорошего настроения, который раздавали молодые артисты районов, говорит о том, что и островная столица все-таки очень молода и любима горожанами и областью.

Петр ГРАДСКИЙ.