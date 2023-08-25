Молодых россиян приглашают в Школу межэтнической журналистики

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявил набор студентов. К конкурсному отбору приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет из всех регионов страны, в том числе новых территорий.

Занятия будут проходить в гибридном формате: очно и онлайн. В 2023 году в проекте будут работать региональные школы во всех федеральных округах России. Занятия бесплатны для слушателей. Предусмотрен конкурсный отбор.

Регионы, в которых пройдут очные занятия, будут объявлены позднее после набора слушателей. Успешно прошедшие отбор соискатели из других населенных пунктов смогут присоединиться к одной из групп онлайн.

— В прошлом году самыми мотивированными и продуктивными показали себя именно онлайн-слушатели из небольших городов и сел. Им очень хотелось пройти на федеральный этап, поэтому работали они в два раза больше, чем ребята из мегаполисов. Дерзайте, шанс стать нашим слушателем есть у всех, — заявила руководитель проекта, президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

Чтобы принять участие в конкурсном отборе, необходимо до 15 сентября прислать мотивационное письмо на адрес school@nazaccent.ru, а также пройти собеседование — очное или онлайн. Желательное условие — обучение в профильных вузах (специальности «журналистика», «этнология», «культурология» и смежные сферы),журналистский или блогерский опыт.

Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального. В региональном модуле слушатели под руководством опытных наставников – профессиональных журналистов получат базовые знания о межэтнической журналистике как отрасли, основах государственной национальной политики, научаться работать с межнациональной темой в различных журналистских форматах. В федеральном – прослушают лекции ведущих специалистов страны, побывают в этноэкспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях.

К федеральному — очному — модулю будут допущены лучшие студенты, которые сумеют зарекомендовать себя, в том числе в социальных сетях, во время регионального модуля. Занятия очного модуля будут проходить в начале декабря в Москве.

По окончании каждого из этапов выдается сертификат. Занятия будут идти с сентября по декабрь 2023 года.

Сайт проекта https://nazaccent.ru/schools/2023/