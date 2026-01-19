Молодёжная общественная организация «Сахалинские корейцы» отметила пятилетний юбилей

Первый заместитель губернатора Сергей Байдаков наградил активистов благодарственными письмами за вклад в сохранение национальной культуры и традиций.

— Молодёжная организация «Сахалинские корейцы» объединяет энергичных, горячих молодых людей, которые реализуют свои возможности и увлекают ребят в полезную и хорошую деятельность. Это работа, связанная с сохранением корейской культуры и идентичности, – обратился Сергей Байдаков к присутствующим. – Вы занимаетесь проектами по волонтёрскому сопровождению, проводите патриотические и спортивные мероприятия, пропагандируете здоровый образ жизни.

Региональная молодёжная общественная организация была создана как структурное подразделение одной из старейших национальных организаций региона — «Сахалинские корейцы».

По указу Президента России Владимира Путина 2026 год объявлен Годом единства народов России. Его цель — укрепление национального единства и межэтнического согласия в стране.

Участники организации реализовали много проектов, включая проведение традиционных корейских праздников, волонтёрскую деятельность и образовательные инициативы.

Основной вектор деятельности организации – культурно-массовые мероприятия, связанные с корейской культурой, а также традиционные праздники — День родителей, День детей, День учителя и совместные проекты для молодёжи.

– Мы принимали участие в мастер-классах для участников СВО, для школьников. А ближайшим праздником будет Новый год по лунному календарю, — рассказал председатель организации Сергей Ли.