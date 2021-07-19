Монблан из шин. Утилизация старых автомобильных покрышек на Сахалине опасений не вызывает

C тех пор, как автомобиль стал средством передвижения, каких только автопокрышек для него не придумали! Сначала они были цельнолитыми, затем стали пневматическими, а там уже и до бескамерных автопокрышек дело дошло.

Современная автопокрышка — это такое изделие из вулканизированной резины, стальной проволоки и синтетических нитей армирования. Выглядит весьма солидно, хотя изнашивается относительно быстро. Особенно у грузовых машин, да еще по нашим дорогам. Пару лет поездил — и все, пора менять, пока ГИБДД замечание не сделала.

Допустим, поменять не проблема. Вот только со старыми покрышками что делать? Их-то куда девать?

А вот здесь подумать надо.

Шинами огороженные

В прежние времена вопрос о старых автомобильных шинах везде решался примерно одинаково. Если их меняли где-нибудь на автобазе, то складывали у ближайшего забора и тут же о них забывали. А если менять приходилось где-нибудь в дальней дороге, колесо просто-напросто откатывали в кювет.

На Севере старые покрышки специально брали в дорогу, особенно зимой. На всякий случай: чтобы было из чего развести костер на трассе, если машина, не дай бог, вдруг остановится из-за поломки.

Хранили их по гаражам — на всякий случай.

Время от времени запасы старых покрышек подвергались ревизии. В апрельский субботник покрышки извлекали на свет божий.

Примерно тогда появилась и прижилась административная мода — изготавливать из старых автопокрышек декоративные заборчики на детских площадках, а также цветочные вазоны.

При всей своей внешней простоте переработка старых автопокрышек — занятие достаточно трудоемкое. Добывается же всего лишь резиновая крошка и металл. Из одной тонны покрышек можно извлечь до 600 кг стальной проволоки. И сдать ее на сталеплавильный завод.

Новые технологии значительно расширили область применения продуктов переработки старых автомобильных покрышек. Шины могут стать источником сырья не только для изготовления новых покрышек, но и многого другого. Например, водоотталкивающих покрытий для крыш, тротуарной резиновой плитки, покрытий для дорог, напольных ковриков, специальных покрытий для спортивных и детских площадок и т. д.

Дело того стоит

Тому лет тридцать назад Сахалин был достаточно непритязателен по части машин. Соответственно, и старых автомобильных покрышек было у нас не так уж и много. Но пришло время, на остров хлынул поток подержанных японских автомобилей, и количество отходов научно-технического прогресса в виде старых покрышек стало быстро расти. Пока не достигло уровня, скажем так, определенного экологического неудобства.

— Масса отработанных покрышек в регионе постоянно растет, и это уже проблема, — замечает руководитель департамента охраны окружающей среды министерства экологии Сахалинской области Наталья Колтунова. — По нашим данным, в 2019 году в регионе скопилось около 260 тонн старых покрышек. А в 2020 году эта цифра достигла почти 1,5 тыс. тонн! Конечно же, решать проблему переработки мы просто обязаны.

В 2020 году было принято постановление регионального правительства, которое регламентировало порядок организации сбора и вывоза отработанных автомобильных шин (покрышек). В частности, речь шла об организации временного сбора автопокрышек и передаче их организациям, занимающимся переработкой. Для этих целей городскими муниципалитетами был выделен 21 участок для временного складирования строительных отходов и отработавших свое автомобильных шин. Такие участки есть практически во всех муниципальных образованиях, а в Корсакове и Южно-Сахалинске их даже по два.

— Старые покрышки организациям и гражданам необходимо доставлять на площадки самостоятельно. Их потом заберет на переработку специально созданное для этого предприятие — «ЭКО-ШинаСахалин». Здесь механическим путем перерабатывают покрышки в крошку, которая используется при создании покрытий для спортивных и детских площадок, — добавляет Наталья Колтунова.

Изначально предприятий по переработке шин было гораздо больше, на сегодняшний день осталось только одно. Кроме изготовления крошки здесь занимаются извлечением из покрышки металла и отправкой его на материк.

А еще несколько предприятий занимаются только сбором покрышек и отправкой их на материк. Переработкой они не занимаются и, скорее всего, вряд ли займутся: рентабельность такого производства весьма невелика.

Со стороны может показаться, что переработка автопокрышек не такая уж срочная работа и что она вполне может быть отложена на завтра. На самом же деле, скопление старых покрышек способно лишь усугубить экологическую обстановку. Стоит напомнить, что автомобильная покрышка способна выделять около 100 различных веществ, в том числе канцерогенные и токсичные вещества, тогда как переработанная в крошку она безвредна для окружающей среды.

По словам руководителя департамента организации обращения с твердыми бытовыми отходами регионального министерства ЖКХ Александра Ли, представители «ЭКО-ШинаСахалин» не так давно обращались сюда за консультацией по вопросам использования дополнительного участка для развития своего предприятия. Похоже, переработка автопокрышек готова выйти на новый уровень, и это хороший знак.

По некоторым данным, в России перерабатывается всего лишь 10 процентов старых автопокрышек. Так может быть, силами сахалинского бизнеса удастся этот процент слегка приподнять?

Дело того стоит.

Владимир БОЛОТОВ.