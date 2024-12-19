Монеты рассказывают о характерах и судьбах известных персон

Недавно московское издательство «Восточный экспресс» выпустило книгу «Орлы и решки. Портреты на монетах». Её написал журналист Тимофей Кузнецов, который, кстати, на Сахалине окончил историко-филологический факультет пединститута (ныне СахГУ), после чего семь лет работал в областной газете «Молодая гвардия».

Как родилась эта книга? О чём она? Слово – самому автору.

– Когда я был школьником, старший брат, студент-медик, познакомил меня с однокурсником. Дома у него одна стена была обклеена открытками и вырезками с портретами. Зачем? Будущий врач объяснил, что это – наглядное пособие, ведь лица могут многое рассказать о людях: этот – скрытный и коварный, а этот – добрый, мягкий, отзывчивый и т. д. Видя, что я заинтересовался, он извлёк из шкафа солидный том о старинных монетах – с картинками! – и прочитал такую лекцию о физиогномике римских императоров, что я слушал раскрыв рот. И с тех пор стал внимательнее вглядываться в лица знакомых и незнакомых. Полезное занятие, между прочим.

Годы спустя на глаза мне попался каталог монет мира. Там было на что посмотреть – монархи, президенты, мореплаватели, учёные, полководцы, композиторы, художники, писатели, народные герои и даже боги…

Нет, нумизматом я не стал, потому что в каталоге указывались актуальные цены на эти монеты. Они ясно дали понять, что с моими доходами по силам собрать лишь килограмма два-три потёртой и побитой мелочёвки. Но зачем нужен этот металлолом, избежавший переплавки? Мне интересны лица, характеры и судьбы людей, увековеченных на миниатюрных памятниках истории, каковыми монеты и являются. Кстати, в интернете обнаружилась уйма качественных изображений портретных монет. Их я и стал скачивать – просто из любопытства.

Однажды за этим занятием меня застал старый друг. Он тут же выдвинул идею – сделать книгу, в которой лица с монет (пусть лишь ХХ века) сопровождались бы текстами об этих персонах. Замысел понравился, и я без оглядки принялся за работу. Но, написав около пятисот страниц, опомнился и задался вопросом: а сколько, собственно, фигурантов предстоит «окучить»? Снова взял каталог – и насчитал больше двух тысяч!..

Попутно открылась ещё одна неожиданность. Оказывается, монеты выпускались не только государственными банками. В годы Первой мировой в вою­ющих странах серебро и золото быстро исчезли в кубышках, а медь ушла на гильзы для снарядов и патронов. Поэтому вместо исчезнувших разменных денег региональные власти стали вводить в обращение суррогаты из бумаги и даже монеты из цинка и алюминия, в том числе с изображениями местных знаменитостей. Для этой продукции в мировой нумизматике был заведён даже специальный подраздел, названный экзонумией. Сюда же стали относиться монетовидные сувениры, которыми заявляли о себе общественные организации – всевозможные движения, землячества и объединения по интересам.

Больше того, во второй половине ХХ века по миру прокатилась волна забавных событий, связанных с возникновением мини-государств, не имеющих шансов на международное признание. Кто только не провозглашал эти «республики», «суверенные провинции» и «княжества»! Громкими названиями одни рекламировали всего лишь туристические проекты, другие прикрывали финансовые аферы, третьи протестовали против бюрократических ограничений, а четвёртые просто разыгрывали доверчивую публику. Однако самые предприимчивые из них выпустили свои монеты. Даже с портретами.

Но и это ещё не всё. Время от времени пресса пишет о честолюбивых самозванцах. Они выдают себя за потомков былых династий, в подтверждение чего чеканят монеты со своими профилями и многоэтажными титулами. Как пройти мимо таких курьёзов?!

Словом, из того, что было написано в запале, для книги подошло около полусотни страниц. Остальные пришлось делать с чистого листа, чтобы коснуться упомянутых выше новаций.

Наконец, неожиданно для себя я обнаружил, что на нескольких монетах изображены люди, которых успел своими глазами увидеть живыми, а с отдельными даже встречался и поговорил. К примеру, мальчишкой я повязал пионерский галстук герою обороны Брестской крепости майору Гаврилову. Не буду утверждать, что Сталин и Гагарин с трибуны Мавзолея помахали лично мне. Но Фиделя Кастро я слушал, находясь от него в метрах пяти. А с легендарным вратарём Хомичем удалось пообщаться вплотную. Как и с маршалом Баграмяном, легендарным лётчиком Байдуковым и первым нивхским писателем сахалинцем Владимиром Санги. Хотелось бы дожить до того времени, когда на монетах появятся портреты и многих других знаменитостей, с кем сводила судьба, – ученых и воинов, дипломатов и новаторов, музыкантов и артистов…

Авторские экземпляры вышедшей книги я, естественно, раздарил друзьям и коллегам, отправил в библиотеки, читателем которых был в разное время. Судя по первым отзывам, издание получилось интересным и даже полезным в познавательном плане. Надеюсь, это не дежурные комплименты, но помню, что мнения могут быть разными, ведь и у монеты две стороны – орёл и решка.