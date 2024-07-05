Монолог Рваной Губы: пранкеры Вован и Лексус разоблачили телефонных мошенников в зале медиа-саммита в Южно-Сахалинске

Второй день медиасаммита в Южно-Сахалинске открыла встреча с популярными пранк-журналистами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым. В России это известные мастера политического и социального розыгрыша Вован и Лексус.

На остров Кузнецов и Столяров прилетели на сутки позже, поскольку накануне в Кремле им вручили награды – ордена Дружбы.

На творческой встрече в Южно-Сахалинске они рассказали коллегам о пранк-журналистике и о том, насколько активно в России развивается это направление. Поделились своими методами и приёмами, как достучаться до самых неприступных героев.

Как оказалось, не только звёзды шоу-бизнеса и политические лидеры разных стран находятся в поле их зрения. Сейчас Алексей Столяров и Владимир Кузнецов участвуют в социально значимом мегапроекте, разоблачая украинских телефонных мошенников.

По информации, которой располагают Вован и Лексус, соседнее государство проводит в отношении России СФО – специальную финансовую операцию по отъёму денег у граждан. На эту цель круглосуточно работают 1500 кол-центров (в каждом до 30 сотрудников). Они обзванивают Граждан и “разводят” их по своим стандартным схемам, представляясь то представителями поликлиник и пенсионного фонда, то операторами сотовой связи или банкирами.

В прошлом году таким образом из кошельков россиян на Украину перетекло 150 млрд рублей. Действия аферистов, несомненно, представляют серьёзную национальную угрозу.

Столяров и Кузнецов продемонстрировали запись разговора плачущей и умоляющей о денежной помощи мошенницы по кличке Рваная Губа с пожилой женщиной, якобы родственницей. Монолог “актрисы” призван впечатлить и одурачить слабонервных, на то и расчёт.

Сейчас на Украине активно модернизируют мошеннические схемы. Поэтому Вован и Лексус настоятельно советуют, если вам позвонили из полиции, ФСБ, поликлиники, Социального фонда и т. д., никому не сообщать персональные данные и код СМС из четырёх цифр, не вести разговоры по телефону с незнакомыми лицами, особенно, если они о чем-то просят или на чём-то настаивают.

Людмила СТЕПАНЕЦ, фото Ярослава САФОНОВА.