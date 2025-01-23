Море рубль бережёт. У курильчан уменьшатся расходы, если они морем отправятся на Сахалин лечиться

Увеличен размер компенсации курильчанам, которые морским путём отправляются на Сахалин для медицинских обследований, консультаций и лечения.

При определении суммы компенсации теперь учитывается и часть тарифа судовых перевозок, что уменьшает расходы пассажиров. Такая мера социальной поддержки позволяет островитянам совершить четыре поездки в год на лечение. Для онкологических больных и пациентов с редкими заболеваниями предусмотрено 16 поездок. А для курильчан, которым требуется лечение с гемодиализом, число поездок не ограничено.