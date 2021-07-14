Море зовет. Сахалинцы ринулись к водоемам

В жаркие июльские дни так хочется искупаться, но желательно знать, где и когда это лучше делать.

Всегда начеку

У спасателей в Охотском начался напряженный период: с наступлением стабильно теплой погоды к воде потянулись сотни островитян. Официально купальный сезон на юге острова еще не открыт, в Охотском море, говорят спасатели, купаться еще рано, вода обжигающе-холодная. Зато в озерах, в том числе в Тунайче, она уже прогрелась, можно купаться. Что многие и делают.

Спасателям и сотрудникам ГИМС нужно быть начеку. Ни один год не обходился без происшествий на воде. Потенциально опасно соседство на водной глади любителей погонять на скутерах и купальщиков. Хотя случаев столкновений скутеристов с пловцами пока не зарегистрировано.

Другая опасность – плавание на надувных матрасах в нетрезвом виде. Таких «мореплавателей» ветром и течением уносит далеко от берега и они, бывает, уже не в состоянии самостоятельно вернуться. В этих случаях приходится подключаться спасателям.

Кстати, телефон старшего дежурного спасательной станции в Охотском 89241818391, звонить в экстренных случаях. Телефоны ЕДДС Корсаковского района: 8(42435) 4-04-06; 4-05-67.

Отчего она позеленела?

Спасатели поделились наблюдением: в нынешнем сезоне вода во внутренних водоемах уже начала цвести, в ней активно развиваются микроскопические водоросли. Обычно же это происходило в августе.

В отделе санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора взяли на заметку сообщение спасателей. Как объяснили специалисты, цветение воды – это признак тревожный, значит, не все благополучно с микробиологическими показателями. В ближайшее время в Тунайче возьмут пробы воды для изучения.

Вообще мониторинг состояния воды в водоемах, где собирается большое количество отдыхающих, проводят регулярно. Пробы отбирают в 43-х точках, расположенных во всех муниципалитетах. Причем, в поле зрения попадают и морское прибрежье, и внутренние водоемы.

Исследуется санитарно-химическое состояние, изучается и микробиологическая составляющая. По данным на 10 июля, из 21 пробы 9 не соответствовали санитарно-химическим нормам, о чем информация была разослана по районам. По микробиологии ситуация пока выглядит благополучно. В таких традиционных местах отдыха, как пляж Солнечный в Корсаковском районе, морское побережье в черте села Песчанское Анивского района и в Холмском районе, в окрестностях санатория «Чайка», берут на исследования пробы не только воды, но и песка. Показатели по микробиологии пока в пределах нормы.

В отделе санитарного надзора ведомства напомнили, что купание на морском побережье в Анивском районе не рекомендуется уже в начале августа. В этот период вода становится неблагоприятной по микробиологическим показателям.

Не поплавать, так позагорать

В отделе ГО и ЧС администрации Анивского района сообщили, что официального пляжа на берегу залива нет. Попытки взяться за оборудование цивилизованного места отдыха в разные годы не увенчались успехом. Тем не менее, в жаркие дни к морю тянется большое число людей — не искупаться, так хоть позагорать.

Хотя некие признаки цивилизации все-таки появились. Установлены мусорные контейнеры и своевременно вывозится мусор. Заработал и собственный спасательный пост с плавсредствами. В прошлом году мэрия не смогла найти желающих поработать спасателями, сейчас вопрос решен. В чрезвычайных случаях нужно обратиться по единому телефону вызова экстренных служб 112.

В Холмском районе, как сообщили в единой диспетчерской службе, вода в Татарском проливе прогрелась еще недостаточно, но отдыхающих уже немало, люди с удовольствием загорают на берегу. Действует спасательный пост в Садовниках, в отдельных случаях привлекают дополнительные силы из пожарно-спасательной части в Яблочном. В чрезвычайных ситуациях можно позвонить по телефонам 112, либо 8(42433)2-04-06.

Прошлогодний опыт

В 2020 году купальный сезон в островной области официально начался 20 июля, хотя купаться люди начали раньше. Проверяющие из МЧС проверили основные места массового отдыха и пришли к выводу, что лишь два пляжа могут называться таковыми в полной мере — в черте сел Яблочное и Пионеры Холмского района. А вот озеро Верхнее в парке культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в областном центре и пляж «Солнечный», что в Корсаковском районе на озере Тунайча, для купания не пригодны, здесь допустим только отдых у воды.

Это интересно

Операторы мобильной связи каждое лето проводят мониторинги, изучают динамику трафика абонентов, отдыхающих на популярных сахалинских пляжах. Так вот, по итогам прошлого лета в этом рейтинге на первом месте оказался пляж в Охотском. Место красивое и интернет шикарный, уверяют операторы. Здесь трафик побил все рекорды.

На второй строчке рейтинга – анивский пляж. Он легко доступен, вода хорошо прогревается, многие останавливаются здесь с ночевками, на два-три дня. При этом активно общаются с помощью мессенджеров, слушают музыку, смотрят потоковое видео. На третьей строчке – пляж в Яблочном.

К числу популярных связисты отнесли также пляж у бухты Тихая. Естественно, в своих расчетах они не брали во внимание множество замечательных мест на острове, где нет доступа к мобильной связи и интернету.

Семен РЕЧКИН.