Мороз потехам не помеха. Где можно проводить старый и встретить Новый год

В парке культуры и отдыха им. Гагарина готовятся зимние активности на свежем воздухе.

31 декабря с 19.00 до 21.00 на концертной площадке (картодром) состоится праздничная программа с выступлением творческих коллективов, играми и конкурсами с призами и подарками.

Со 2 по 4 января на картодроме пройдут театрализованные утренники для детей «Путешествие по сказочной стране» (13.00). В Рождество, 7 января, – праздник с выступлениями творческих коллективов. Также все желающие смогут принять участие в мастер-классе «Рождественский подарок». Начало в 13.00.

В Доме культуры «Синегорье» в январе для детей пройдёт спортивно-игровая программа «Весёлый островок» (3 января, 13.00), а 6 января в 13.00 – детская игровая программа «Новогодний калейдоскоп» с мастер-классом и играми.

В Доме культуры «Родник» (Березняки) 31 декабря в 11.00 состоится программа «Новогодняя миссия-2025». К рождественским праздникам приурочено мероприятие «Странствия Коляды», которое пройдёт 6 января в 13.00, а перед ним (в 12.00) желающих ждёт увлекательный мастер-класс по изготовлению ангелочков для ёлки.

Дом культуры Старорусского приглашает гостей на театрализованный вечер отдыха «Новогодний серпантин» 28 декабря в 18.00. 5 января жителей села в 13.00 ждут на игровую программу «Новогодний маскарад», а после него — в 14.00 — начнётся семейный мастер-класс «Новогодняя мозаика».

В Ключах 28 декабря пройдёт дискотека для подростков «DISKO ¨LKA». Начало в 18.00. Также сельчан ждут на театрализованном представлении с игровыми моментами «Новогодний переполох» (29 декабря, 14.00). Январь откроет театрализованная игровая программа «Накануне Рождества» (4 января, 12.00).

А 7 января в 17.00 состоится вечер отдыха «Рождественские встречи: Дом культуры приглашает гостей».

В доме культуры «Электрон» (Весточка) каникулы откроет экскурсия «Зимняя прогулка» (5 января, 14.00), а на Рождество состоится спортивно-игровая программа для детей и родителей «Мороз потехам не помеха» (7 января, 14.00).

Центр народной культуры «Радуга» провожает год акцией «Новогодний экспресс», которая состоится 27 декабря в 15.00. В Рождественский сочельник пройдёт театрализованное представление «Рождества волшебные мгновенья» (6 января, 14.00).

В Дальненском доме культуры состоится новогодний утренник «Замороженный Новый год». С игровой программы для детей «Территория волшебства» начнутся январские каникулы (3 января, 12.00). На площадке возле Дома культуры также пройдут игровые программы «Замышляем Новый год» (4 января, 12.00) и квест «По следам Деда Мороза» (5 января, 12.00).

Новогодние утренники, мастер-классы, театрализованные вечера пройдут во всех населённых пунктах области.