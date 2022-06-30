Мороженщики обещают пломбирно-сливочное изобилие, осталось лишь «включить» жаркое лето

Летний зной, палящее солнце, на небе ни тучки, а под ногами полурасплавленный асфальт. Есть только одно средство спасения: тенек где-нибудь в уютном сквере и большая порция мороженого!

Красавец-сухогруз «ФЕСКО-Невельск» доставил к сахалинскому берегу, в Корсаковский морской торговый порт 20-тонную партию разнообразного мороженого. Для перевозки этого нежного груза использовали специальный рефрижераторный контейнер. Как только теплоход встанет к причалу на разгрузку, в считанные дни продукция поступит в магазины.

Веганам на заметку

Многие вспоминают прошлогодний июль с его температурными рекордами, когда мороженое «испарялось» из холодильных ларей магазинов уже к полудню, и задаются вопросом: готовы ли мы к жаркому сезону? Всем ли достанется освежающего десерта?

В региональном министерстве сельского хозяйства и торговли отвечают утвердительно: мороженое в привычном для сахалинцев и курильчан ассортименте и в нужном количестве есть и будет в перспективе. А «Планета витаминов», один из крупных поставщиков мороженной продукции в Сахалинскую область, дополняет: есть немало новинок.

Например, в моду у покупателей вошли виды мороженого, содержащего печенюжки, прежде всего это пломбир. Вернулся массовый спрос на продукцию, содержащую кедровые орешки и фисташку. Но вне всякой конкуренции по «модности» — веганское мороженое, содержащее минимум калорий. Такое эскимо выпускает отечественный производитель, оно изготавливается без жиров, но с добавлением фруктовых наполнителей — маракуйи, манго и других.

Заграница нам поможет

Не сказалась ли общая непростая международная обстановка на поставках импортной продукции? Многим нравится своеобразное мороженое южнокорейских производителей… Нет, не сказалось. В области действует ряд торговых предприятий, специализирующихся на торговле продуктами из Южной Кореи, мороженое представлено в ассортименте.

В торговле представлено мороженое из разных регионов России, Казахстана, Белоруссии. Сетевые магазины самостоятельно завозят продукцию для своих подразделений, в частности, покупатели могут запросто оценить – какова она, продукция Минского хладокомбината №2, ну и сравнить с №1!

И все-таки, какое мороженое особенно популярно у сахалинцев и курильчан? Это классика жанра, пломбир в вафельных стаканчиках.

Стаканчик – не единственная мера объема, в некоторых случаях покупатели предпочитают упаковки куда вместительнее – до килограмма и более. А самая увесистая упаковка – «хореканская». Так называют продукцию для гостинично-ресторанного бизнеса. Крупные поставщики предлагают вкуснейшее мороженое в 4-килограммовых упаковках!

Как дела на местном фронте?

Крупные производители молочной продукции в регионе по крайней мере до 29025 года производить мороженое не планируют, но это вовсе не значит, что его не производит никто. Третий год подряд радует островитян своей продукцией молокозавод «Поронайский». Не сбавляет оборотов он и в нынешнем году. По свежим данным, предприятие выпускает сливочное мороженое и пломбир — без добавок и с различными наполнителями в классических стаканчиках и небольших гастроемкостях – упаковках вместимостью 450 граммов.

Между прочим, поронайское мороженое можно встретить на прилавках во всех районах. С Курилами сложнее. Местные предприятия торговли закупают самостоятельно, им приходится решать вопросы транспортного соседства, сырое с готовым нельзя везти. Ограничения могут быть связаны с объемами партий. В общем, никто пока не решился закупать мороженое в Поронайске. Южные Курилы завозят продукцию морем напрямую из Владивостока везут, Северные – из Владивостока и Петропавловска-Камчатского, а Центральные – в основном из Южно-Сахалинска.

Что такое Джиандуйя?

Начало лето выдалось прохладным, наверное и спрос на мороженое был невысоким?

— Да что вы! У нас этот товар и зимой отлично покупают, да и сейчас – вот посмотрите – полдень, а уже мало что осталось, нужно дополнительно заказывать, – показывает содержимое морозильного ларя девушка за прилавком небольшого розничного магазина. – Осталось кое-что из новинок, которые мы прежде не предлагали. Покупатели еще не успели оценить продукт по достоинству. Вкусняшки!

Любопытствую – что же это за новинки? Оказывается, это мороженое ручной работы одного из столичных производителей в удобных пластиковых стаканчиках. Под крышкой каждого – удобная пластмассовая ложечка. Одни названия чего стоят! «Зеленый чай с миндалем», «Маршмеллоу с шоколадным печеньем», или вот еще: «Джиандуйя фундучно-шоколадное» и «Соленая карамель».

Выяснилось, что джиандуйя (джандуйя) – это орехово-шоколадная паста с большим содержанием молотого лесного ореха. В данном случае она является наполнителем. А мороженое с соленой карамелью имеет удивительно приятный солоноватый привкус, за что и ценится знатоками.

Кому-то такое мороженое покажется дороговатым, маленький стаканчик стоит до 120 рублей. В таком случае можно попробовать приготовить его самим в домашних условиях. Вот несложный рецепт.

Мороженое по-домашнему

На шесть порций потребуется шесть яичных желтков, коричневый сахар из расчета 100 граммов на мороженое и 110 граммов – на карамель, сливки жирностью не менее 30 процентов — 600 миллилитров на мороженое и 240 миллилитров – на карамель, итого 840 миллилитров. Обязательно – две чайных ложки ванили и 1 чайная ложка соли. Десерт готовится полчаса. Первым делом готовим карамель. Сахар греют на среднем огне на сковородке, периодически помешивая, пока не начнет таять. Он должен приобрести темно-янтарный оттенок.

Добавляем теплых сливок, тщательно размешивая смесь. Аккуратно нагреваем до полного растворения компонентов. После этого снимаем сковороду с огня, добавляем соль и остужаем.

В сливки засыпают половину количества сахарного песка, перемешивают, переливают в соусник и греют на среднем огне.

С первыми признаками закипания нагревание прекращают.

Яичные желтки взбивают с ванилью и оставшимся количеством сахара. Эту смесь понемногу, в несколько заходов соединяют с разогретой сливочной смесью и далее содержимое соусника несколько минут проваривают на среднем огне, постоянно помешивая. Смесь не должна закипать. На финише полученный состав процеживают через сито, смешивают с соленой карамелью и остужают.

Дальше все просто – можно поместить продукт в контейнер и отправить в морозилку. Нужно будет время от времени перемешивать продукт и возвращать в камеру – и так до окончательного замерзания… Ну или воспользоваться бытовой мороженицей.

Приятного аппетита!

Владимир СЕРГЕЕВ.