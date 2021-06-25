Морская хищница попала в сахалинские соцсети. Скорее всего, это сельдевая акула

На днях в YouTube очевидцы разметили видео, на котором запечатлена акула, эффектно маневрирующая в акватории у Холмского морского торгового порта. Автор видео предположил, что это белая акула-людоед, только небольшого размера. В СахНИРО прокомментировали ситуацию.

По внешним признакам, в кадр попала сельдевая или, иначе, лососевая акула размером до двух метров. Спутать несложно, и сельдевая, и белая акулы относятся к одному семейству, условно говоря, они родственники. Белая имеет похожую окраску – серовато-бурый верх тела и светлое брюхо, но вся нижняя часть тела абсолютно белая, а у сельдевой – сероватая. Ну и, конечно, размеры. У взрослой самки живородящей белой акулы в чреве может находиться 6 — 10 эмбрионов, каждый из которых длиной около полутора метров. А сама она может достигать более пяти метров в длину и веса более 1200 килограммов.

Кроме того, белые акулы обитают в хорошо прогретых водах тропиков и субтропиков. В морской акватории Сахалина в третьей декаде июня температура воды явно недостаточная, она ниже среднемноголетней нормы на 1 градус.

Вместе с тем, визиты настоящих белых акул к берегам Сахалина и Курил случаются в последнее время ежегодно. В начале ноября прошлого года, например, большая белая акула появилась возле Шикотана. Траулер вел промысел кальмара у Южных Курил, эта хищница повредила ловушки и сама попала в трал. Ее через некоторое время отпустили в естественную среду обитания.

В 2007 и в 2014 годах белые акулы были замечены в Анивском заливе, в окрестностях мыса Крильон.

Что могло привлечь акулу к побережью Татарского пролива? Скорее всего, стада тихоокеанской сельди. Могут ли представлять опасность для человека сельдевые (лососевые) акулы? Да, могут, если речь идет о крупных экземплярах. Бывали случаи, когда именно эти акулы хватали за руки дайверов, видимо, принимая их за добычу. Хорошо, что в наши широты крупные особи заплывают довольно редко.

Сахалинские ученые отмечают любопытную тенденцию. Примерно с конца 1990-х в прибрежных акваториях Сахалина в теплые сезоны увеличивалась численность мигрантов из тропиков и субтропиков. В их числе рыба-луна, корифена, лакедра, попадалась и рыба-фугу. В последние же 2 — 3 года эта миграционная волна явно идет на спад, некоторых из представителей таких видов рыб у нас уже и не встретишь. На Южных Курилах ситуация иная, здесь сказываются близость Тихого океана и морское течение Куросио. Курильчане ежегодно ловят корифену. С 2016 года рыбаки ведут активный промышленный лов сардины иваси и скумбрии, также теплолюбивых видов рыб.

В конце июля 2016 года «Советский Сахалин» опубликовал материал «Акулы? Вполне возможно…». Специалист отдела прогнозирования СахНИРО не исключил возможность появления акул у южного и юго-западного побережий Сахалина в это время года. Предположили только, что акулы могли преследовать нерпу.

Владимир СЕРГЕЕВ.