«Морская песенка» трех авторов

Занимаясь поиском вариантов песни второй половины XIX века неизвестного автора «Бежал бродяга с Сахалина», в первый раз услышала «Песню бывалого моряка», в финале которой звучала прямая отсылка к нашему краю:

Когда ж кончал я плаванья далекие,

То целовал гранит на пристанях,

В родном Крыму и во Владивостоке я,

Эх, на Курильских дальних островах.

Исполнителем песни был указан актер и известный певец, баритон Михаил Эпельбаум (1894 – 1957). Советские зрители могли видеть его в роли Вальтера Шпурре в фильме «Нашествие» (1944). «Песня бывалого моряка» записана и на израильскую пластинку певца в 1957 году.

Однако, как выяснилось, эта композиция правильно называется «Морской песенкой». А впервые ее исполнил Марк Бернес с оркестровым сопровождением под управлением дирижера Виктора Кнушевицкого. В советское время песня входила в репертуар ВИА «Пламя». Она продолжает жить и сегодня: к наследию композитора Никиты Богословского (а он написал музыку) обращаются начинающие и непрофессиональные исполнители.

У этой песни два автора: Морис Слободской (1913 – 1991) – сценарист таких кинофильмов, как «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» и «Бриллиантовая рука», а также драматург, поэт, писатель-сатирик Владимир Дыховичный. Их произведения, в том числе на морскую тематику, многократно издавались в совместных сборниках поэзии и прозы. Имена этих авторов и композитора Никиты Богословского (1913 – 2004) указаны и на конверте грампластинки, записанной на Апрелевском заводе в 1949 году.

Сюжет «Морской песенки» типичен. Главный герой избороздил много морей, однако не прельстился ни заграничными бананами, ни кофе, ни табаком, ни финиками и потому стремится домой к своей «милой Настеньке».

В тексте только две с половиной строчки посвящены Дальнему Востоку. В музыкальной культуре советского периода, вероятнее всего, это одно из тех произведений, где впервые упоминается о Курильских островах.

В какой-то мере судьба этой песни, в свое время «ушедшей в народ», сродни близкой к фольклорной истории «Бежал бродяга с Сахалина».

Елена Белобережская.