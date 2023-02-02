«Морская волна» в Южно-Сахалинске. Здесь завершается отделка нового аэровокзала оригинальной архитектуры

Недавно эту большую строительную площадку проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко. По его оценке, заказчики и подрядчики действительно постарались, пассажиры будут чувствовать себя весьма комфортно.

В ближайшее время планируется монтаж коммуникаций и установка телетрапов. Главный аэропорт области сможет обслуживать до 5 млн пассажиров в год – в пять раз больше, чем сейчас. Уют и гостеприимство здания люди ощутят еще не переступив порог здания. Благодаря системе «сухой пассажир» они не окажутся под дождем и снегом.

Дирекция строительства, как и руководство авиагавани, заверяет, что всем очень понравится креативный дизайн будущих магазинов и ресторанов. Они будут работать по системе f&b, хорошо себя зарекомендовавшей во всем мире.

– Для нашего региона этот объект чрезвычайно важен, ведь авиация – самый удобный и быстрый способ связи островов с материком. Новый аэровокзал ждут сахалинцы и курильчане, ждет бизнес как одну из точек роста экономики области, – подчеркнул Лимаренко. – Важно, что у нас появится аэропорт международного уровня с самыми высокими стандартами обслуживания пассажиров. Сегодня мы строим и планируем досрочно сдать в следующем году современную взлетно-посадочную полосу, способную принимать все типы воздушных судов. В комплексе с аэровокзалом это обеспечит мощное развитие Южно-Сахалинска как транспортного хаба.

Сейчас на объекте трудится около тысячи человек. По словам директора технического заказчика Сергея Воробьева, отделочные работы практически завершены на первом этаже, на втором уже уложена плитка, начинают закрывать потолки. К концу подходит монтаж инженерного оборудования, впереди наладка и испытания.

– Основные сложности были связаны с тем, что многие поставщики оборудования ушли из России, и нужно было найти замены, ничем не уступающие по качеству, – пояснил Воробьев. – Все вопросы удалось решить.

Как известно, инвестор, который в 2021 году выиграл открытый конкурс на право достройки аэропорта, усовершенствовал проект для увеличения пропускной способности. Преобразилась также архитектурная концепция прилегающей площади. Она будет напоминать побережье морского залива с кромкой прибоя. Такую красоту оценят все. К тому же подобное планировочное решение оптимально распределит транспортные и пешеходные потоки.

Одним словом, преображенный аэропорт областного центра по своим масштабам и возможностям не уступит соседним в Хабаровске и Владивостоке и другим в крупных городах.

Запуск новой аэровокзальной инфраструктуры даст рабочие места для местных жителей. Ну и, конечно, объект станет серьезным налогоплательщиком в региональный бюджет, ведь инвестор рассчитывает на увеличение рейсов и пассажиропотока, выход на проектную мощность уже в ближайшие годы.

Владимир ПАВЛОВ.

Кстати

Благодаря перепланировке внутренних галерей в новом здании предусмотрено 11 выходов на посадку вместо 7, 50 кабин паспортного контроля вместо 14, 8 пунктов досмотра вместо 6.