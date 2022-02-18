Морские львы патрулируют сахалинское прибрежье

Редкие кадры, спешите видеть!

Удивительно, как грациозны в воде северные морские львы Стеллера! Так ученые называют сивучей. Отдельные самцы этих красавцев достигают тонны веса, при этом плещутся, ныряют, резвятся в воде, вытворяют акробатические чудеса, большой вес им ничуть не мешает.

Наш постоянный эксперт, видеограф Сергей Любаченко рассказал об истории создания своего очередного мини-шедевра, посвященного сивучам, патрулирующим прибрежную сахалинскую акваторию в поисках тучных стад селедки.

— Сивучи – основной объект для моих наблюдений, начиная с 2017 года, рассказывает автор видео. — Недавно я в очередной раз побывал в Невельске в надежде застать животных у брекватера, давно облюбованного ими места отдыха. Увы, брекватер пустовал. Тогда я решил проехать южнее вдоль берега Татарского пролива, заодно поснимать берег, усыпанный сельдью и иваси. И вот – удача. На одном из участков я заметил группу сивучей. Они активно двигались, кормились. Их можно было хорошо разглядеть в бинокль.

Продвигаясь дальше, я в общей сложности насчитал не менее пяти таких групп, состоявших из двух – трех десятков особей! Для сравнения: весной, когда животные массово приплывают к невельскому волнолому, на нем размещаются 30 – 50 животных. То есть сейчас в прибрежье их кормится гораздо больше. Они перемещаются за рыбными стадами, а в свободное от охоты время отдыхают в разных местах. Я знаю о таких временных остановочных пунктах на мысе Кузнецова, на острове Монерон. Летом их можно встретить на мысе Евстафия и в окрестностях села Восточное Макаровского района.

Ранее «Советский Сахалин» рассказал об истории создания видеоролика с очаровательными пеструшками – ларгами. Тюлени безмятежно отдыхали на льду в акватории Корсаковского порта.

Справка

Сивучи занесены в Красные Книги – международную и российскую. Эти морские львы обитают на пространствах от Курил до Калифорнии, бороздят волны Охотского моря, их встречают у берегов Камчатки, Сахалина, Командорских и Алеутских островов, на Аляске. Вид относится к находящимся под угрозой исчезновения в недалекой перспективе.

Николай ПИТЕРСКИЙ.