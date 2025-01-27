Морской вокзал в Холмске обретает вторую жизнь и подарит комфорт пассажирам

Сейчас там заканчивается реконструкция помещений, основная часть работ завершена. В скором морвокзал наконец начнет принимать пассажиров.

В 70-ые годы — это здание было одной из достопримечательностей портового города Холмска. В те времена здесь жизнь била ключом. Один за другим уходили в рейсы паромы и пассажирские суда. На морвокзале все было продумано для удобства пассажиров: комфортный зал ожидания, кассы, комната матери и ребенка. С утра до вечера работало популярное у приезжих кафе.

Когда в 90-е годы началась приватизация, транспортники оптимизировали затраты. Для ООО «Сахалинское морское пароходство», арендовавшего морской вокзал, объект стал заметным обременением. Договор об аренде был расторгнут. А собственник – ООО «Холмский морской торговый порт» – посчитал более практичным перевод «вокзальных» площадей в торговые. Так морские ворота Сахалина потеряли морской вокзал.

А пассажирам приходилось ждать своего рейса вдали от морских ворот, – в небольшом помещении здании Трансагентства на площади Ленина, 5 в другой части города. Оттуда их в порт отвозил автобус.

Для людей такой сервис был крайне неудобен. Поэтому они не раз обращались к областным властям с просьбой восстановить морвокзал. После переговоров с собственником вопрос решился.

К концу января возле здания морвокзала открылась новая автокасса. Появились автобусные павильоны, где в тепле можно укрыться от ветра, холода и дождя. Пассажиры достоинству оценили такой комфорт.

Комфорт вернут и в здание возрождённого морского вокзала.

По словам руководства Холмского морского торгового порта, уже закончен ремонт внутренних помещений, установлено новое оборудование – металлодетектор, интроскоп. Скоро должны привезти мебель. Предусмотрены условия для качественного обслуживания маломобильных пассажиров.

Что важно – сохранено лучшее, чем холмский морвокзал отличался от других – оригинальные фрески и живопись, которые были с самого начала и придавали морским воротам неповторимый шарм.

После официального открытия обновлённого объекта планируется организовать выставку об истории и развитии порта. Областные власти предложили найти место, где можно было бы разместить произведения современных сахалинских художников.

Параллельно с ремонтом морвокзала в холмском торговом порту идёт реконструкция одной из очередей паромного комплекса. Как рассказали в региональном минтрансе, работы ведутся по заказу и за счет средств федерального бюджета. Строители реконструируют разрушенные сооружения, которые защищают внутреннюю акваторию гавани от сильных волн, в частности Северный мол. Это обеспечит безопасность и стабильность паромной переправы, а также позволит увеличить пропускную способность морского порта.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото с официального сайта правительства Сахалинской области.