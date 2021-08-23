«Моржи» получили медали. Завершился международный заплыв по пути Лаперуза

Спортсмены из России, Франции, Испании, Австрии вплавь преодолели почти 27 миль между островом Монерон и юго-западным побережьем Сахалина. Напомним: заплыв проводился под эгидой межрегиональной ассоциации холодового плавания России.

16 августа его участники, прибывшие на Монерон на судах сопровождения, побывали на экскурсии по природному парку. И в тот же день проплыли часть дистанции, а затем, зафиксировав географические координаты, вернулись назад, чтобы на следующий день, сменяя друг друга, продолжить свой путь к Сахалину. Погодные условия и температура воды благоприятствовали заплыву.

17 августа в 20 часов команда «моржей» вышла на берег в районе села Лопатино Невельского района, где их приветствовали мэр городского округа Алексей Шабельник, члены регионального отделения Русского географического общества и Российского военно-исторического общества.

– Мы рады, что достигли намеченных целей, действовали как одна сплоченная команда, – сообщил председатель межрегиональной ассоциации холодового плавания России, президент Амурской региональной общественной организации федерации «Аквайс-спорт» Александр Брылин. – Благодарим всех, кто сделал возможным проведение этого захватывающего мероприятия на Сахалине.

Потомок Лаперуза, участник этого международного заплыва Жан Мари Пестель де Лаперуз передал жителям Невельска книгу вице-консула французского королевского двора Ж. Б. Лессепса «Путешествие вокруг света», созданную им по записям французского мореплавателя Лаперуза.

Клубы, ассоциации любителей холодового плавания есть по всему миру. Для многих длинные дистанции в холодной воде – не только проверка организма на выносливость, но и возможность обратить внимание на экологическое состояние Мирового океана. А еще это взаимодействие разных народов и культур, постоянное накопление новых данных о жизни и деятельности человека в экстремальных условиях. В сахалинском марафоне «моржи» четырех стран выполняли и такую сверхзадачу.

Петр ПАСЮКОВ.