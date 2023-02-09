Мошенники нашли новый способ обмана россиян путем размещения в общественных местах QR-кодов С их помощью гражданам обещают соцвыплаты. Под предлогом их начисления у людей выманивают данные для хищения денег.
Прогулявшись по хрустящему снежку, здесь можно разом встретить... все двенадцать месяцев года (как в одноименной сказке Маршака) и, загадав желание, узнать, в каком из них оно исполнится.
Для этого надо пройти сквозь...
Под занавес января из столицы поступило тревожное известие о госпитализации мэтра современной эстрады, композитора и исполнителя многочисленных, всенародно любимых песенных хитов Игоря Николаева. Это...