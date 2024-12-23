Мошенники обнаглели

На протяжении долгого времени каждый день мне звонят из Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Ульяновска и других городов, где у меня нет ни родни, ни знакомых.

Чего звонящим надо? Помимо ответов на вопросы соцопросов, скорее всего, деньги. Мои пенсионные накопления.

Полоса извещений, что кто-то пытается взять кредит на мою карту или кто-то из моих родных сбил на авто невинных людей, прошла. Здесь мы уже подкованы.

Однако любители чужих денег придумывают всё новые «наживки».

Две недели назад молодой человек, назвавшийся представителем оператора сотовой связи, отругал меня за то, что я не обновила свои данные, хотя мне много раз присылали уведомления. И если сегодня я этого не сделаю, у меня отберут номер, придётся покупать новую симку. Я растерялась: не хотелось терять привычный номер.

– Завтра схожу в офис, разберусь, – сказала я молодому человеку.

– Завтра будет поздно, – ответил он. – Если вам трудно, я помогу сделать это через госуслуги, мы дадим вам ссылку.

Только я услышала про госуслуги, как вспомнила предупреждение право­охранителей сразу же класть трубку, если разговор с незнакомцем зайдёт о госуслугах, прокуратуре, службе безопасности банка…

Отключилась и сразу же пошла в офис оператора сотовой связи. Там подтвердили, что со мной говорили мошенники и им нужны были мои персональные данные.

А два дня назад мне позвонили якобы из пенсионного фонда. Дескать, там обнаружили неучтённые полтора года, надо пересчитать пенсию. Предложили записать меня на приём.

Я вежливо отказалась. Объяснила, что у меня не может быть неучтённого стажа, поскольку отработала я на одном месте.

Мой собеседник настаивал: надо разобраться.

Я отвечала, что схожу в пенсионный сама.

Собеседник уже терял терпение, но продолжал уговаривать записаться.

– Я же не пин-код у вас прошу, – сердился он.

– Нет, я лучше сама схожу, – настаивала я.

И тут собеседник взорвался:

– Сама она сходит! – передразнил он и сам положил трубку.

Я поняла, что снова проскочила мимо западни. Явно, при записи от меня потребовали бы каких-то персональных данных или перехода по ссылке.

О чём ещё спросят завтра?

Нина ТРОФИМЕНКО, г. Корсаков.