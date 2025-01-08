Мошенники открыли продажу «билетов» на зимние игры на Сахалине

И здесь уже оживились мошенники – в интернете открыта продажа билетов на мероприятия IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр.

Организационный комитет напоминает – вход на все соревнования бесплатный! На церемонии открытия и закрытия можно попасть только по пригласительным билетам, которые тоже не продаются!

Поэтому не переходите по ссылкам, предлагающим вам покупку билетов! Это МОШЕННИКИ!

Вся актуальная информация публикуется в официальных аккаунтах Игр:

https://t.me/RUCNGames2025

https://vk.com/ruchgames2025

а также на информационных ресурсах министерства спорта Сахалинской области:

https://t.me/minsport65

https://vk.com/minsport65

https://ok.ru/group/55304503558394